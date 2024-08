Tweede DTM-pole op Nürburgring voor Engel, Vermeulen in achterhoede

Nadat de DTM-coureurs zaterdag in de eerste race al werden geconfronteerd met regen, waren de omstandigheden zondagochtend niet veel beter tijdens de tweede kwalificatie van het weekend op de Nürburgring. Het was nog enigszins mistig bij aanvang van de sessie in de Eifel, terwijl het asfalt er redelijk nat bij lag. De baan droogde weliswaar op, maar dat ging ook niet zo snel als verwacht. Daardoor was onduidelijk welke bandensoort de beste voor het moment was en dus maakten de teams en coureurs verschillende keuzes.

Aan het einde van de kwalificatie bleek dat het verschil tussen de slicks en regenbanden vrijwel te verwaarlozen was. Na een sessie van twintig minuten had Maro Engel de snelste tijd op de klokken gezet. De Duitser van Winward Mercedes klokte op regenbanden 1.33.750 en dat was voldoende voor pole-position, al was het verschil met nummer twee Ricardo Feller minimaal. De Zwitser in de Audi van Abt Sportsline was slechts 0.007 seconde langzamer en dus moet hij genoegen nemen met de tweede plaats. Daar waar de twee rijders op de eerste startrij hun snelste tijd allebei op regenbanden reden, reed Marco Wittmann op slicks naar de derde startpositie. De Schubert BMW-coureur gaf slechts 0.160 seconde toe op polesitter Engel.

Op een kwart seconde verzekerde Luca Stolz zich van de vierde startpositie in de HRT Mercedes, gevolgd door Mirko Bortolotti van SSR Lamborghini en Franck Perera, die in de Lamborghini van GRT rijdt. Kampioenschapsleider Kelvin van der Linde kende geen vlekkeloze sessie met onder meer een uitstapje, maar verzekerde zich met de zevende positie toch van een solide uitgangspositie voor de tweede race. De Abt Audi-coureur was nipt sneller dan Manthey EMA Porsche-coureur Thomas Preining en zijn jongere broertje Sheldon van der Linde in de BMW van Schuberth. Namens HRT Mercedes completeerde Arjun Maini de top-tien op ruim zes tienden van Engel.

Thierry Vermeulen kon zich in de tweede kwalificatie niet mengen in de strijd om de beste startposities. Aan het einde van de listige kwalificatie vond de Nederlander van Emil Frey Racing Ferrari zijn naam terug op de zeventiende positie met 1,3 seconde achterstand op Engel. Tijdens de tweede race, die om 13.30 uur van start gaat, moet Vermeulen zich dus vanuit de achterhoede naar voren knokken.

Uitslag tweede kwalificatie DTM Nürburgring