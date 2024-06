Tijden DTM Zandvoort: Zo ziet het aangepaste schema er uit

Dat is het gevolg van de Le Mans-test op zondag 9 juni, waardoor DTM-coureurs die een week later tijdens de 24 uur van Le Mans in actie moeten komen eerst nog moeten overvliegen vanuit Frankrijk. In eerste instantie werd gesproken van een starttijd van 17.00 uur voor de tweede DTM-race op Zandvoort, maar dat is in het tijdschema aangepast naar 16.30 uur. Zoals gebruikelijk duurt deze race een uur.

Door de Le Mans-test zijn er ook wijzigingen aan het schema voor vrijdag 7 juni, wanneer de DTM eerst twee vrije trainingen afwerkt. Deze beginnen om 09.05 uur en 12.55 uur. Nieuw dit jaar is dat de eerste vrije training tien minuten langer duurt: deze telt 55 minuten, de tweede vrije training duurt 45 minuten. Dat betekent dus dat de DTM normaliter om 13.40 uur al klaar zou zijn met de trainingen, maar richting het einde van de middag zullen de coureurs zich opnieuw op de baan melden. Om 17.00 uur gaat namelijk de kwalificatie voor race twee van start. Dit omdat de Le Mans-test in de ochtend en middag plaatsvindt, waarbij de DTM-coureurs dus 's ochtends rijden om vervolgens snel richting Zandvoort te vliegen.

De enige dag waar geen wijzigingen te vinden zijn, is de zaterdag. Die wordt afgetrapt met de kwalificatie voor race 1 om 09.50 uur en duurt twintig minuten. Vervolgens zal die eerste race van het weekend om 13.30 uur beginnen en om 14.30 uur (plus één ronde) eindigen. Voor de aanwezige fans is er die dag ook nog om 16.15 uur een kans om de DTM-coureurs te ontmoeten in de Fanzone. Die kans is er op zondag door de wijzigingen in het programma niet.

Tijdschema DTM Zandvoort 2024

Datum Sessie Tijd Vrijdag 7 juni Vrije training 1 09.05 uur - 10.00 uur Vrijdag 7 juni Vrije training 2 12.55 uur - 13.40 uur Vrijdag 7 juni Kwalificatie Race 2 17.00 uur - 17.20 uur Zaterdag 8 juni Kwalificatie Race 1 09.50 uur - 10.10 uur Zaterdag 8 juni DTM Race 1 13.30 uur - 14.30 uur Zondag 9 juni DTM Race 2 16.30 uur - 17.30 uur

De DTM vormt uiteraard het hoofdprogramma op Zandvoort, maar het GT3-kampioenschap wordt in de duinen bijgestaan door vier supportklassen: Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), ADAC GT Masters, Porsche Carrera Cup Deutschland en Porsche Carrera Cup Benelux. De PCCD zal op vrijdag van deze vier klassen als eerste beginnen met een kwalificatie, gevolgd door race 1 op zaterdag om 11.30 uur. Zondag begint race 2 vijf minuten later voor opnieuw een duur van dertig minuten.

De ADAC GT Masters beginnen zaterdag om 15.15 uur aan hun eerste race van het weekend met een duur van zestig minuten. Zondag mogen zij opnieuw in actie komen voor race 2 die om 13.25 uur van start gaat. FRECA werkt zijn eerste race af op de late zaterdagmiddag: om 17.45 uur doven de lichten voor de race van een halfuur. Dit vormt tevens de laatste actie op de baan voor 8 juni. Zondag vormt deze formuleklasse het voorgerecht van de DTM met een starttijd van 15.00 uur. De PCCB heeft net als de PCCD twee races: zaterdag om 16.45 uur en zondag om 10.35 uur zullen de coureurs dan strijden om de zege.