Tickets voor 24 uur van Le Mans en DTM Assen in de verkoop

Voor het eerst in twee jaar zijn er toeschouwers welkom bij de 24 uur van Le Mans. Hoewel het grote spektakel normaliter in juni wordt gehouden, werd het evenement verplaatst naar augustus om op die manier de kans op aanwezige fans te vergroten. In het weekend van 21 en 22 augustus zijn er 50.000 mensen welkom. De organisatie heeft verschillende tribuneplaatsen en kampeerplekken aangewezen.

Wil je getuigen zijn van de eerste editie met de nieuwe LMP-H-machines? Er zijn al staanplaatsen beschikbaar vanaf 36 euro. Een plek op een tribune begint bij een prijs van 154 euro. Als je kaarten weet te bemachtigen, let er dan wel op dat je of 15 dagen eerder volledig gevaccineerd bent en dat kan aantonen, of een negatieve PCR-test niet ouder dan 48 uur kan overleggen. Er zijn lokale testfaciliteiten aanwezig.

Klik hier voor alle informatie, accommodatiemogelijkheden, prijzen en het boeken van toegangskaarten voor de 24 uur van Le Mans, 20-22 augustus 2021.

Ervaar het nieuwe DTM-tijdperk in Assen

Dichter bij huis kun je genieten van de DTM. Op 18 en 19 september worden er twee races van de DTM op TT Circuit Assen afgewerkt. Het kampioenschap is overgestapt naar GT3-bolides en dat heeft ervoor gezorgd dat er maar liefst zes automerken aan de start verschijnen. Het deelnemersveld is onverminderd sterk gebleven. Routiniers uit zowel de GT-racerij als uit eerdere DTM-jaren zijn verenigd en zij krijgen gezelschap van onder meer Alexander Albon. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen racet met de AlphaTauri AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo.

Er zijn toegangskaarten beschikbaar voor de hoofdtribune, Geert Timmer Tribune en de Haarbocht Tribune. De goedkoopste kaart kost 35 euro voor een van de dagen in de Haarbocht en voor een weekend op de hoofdtribune ben je 85 euro kwijt.

Klik hier voor alle informatie, prijzen en het boeken van toegangskaarten voor de DTM op TT Circuit Assen, 17-19 september 2021.

