Door het veroveren van de pole-position voor de eerste race op Hockenheim liep kampioenschapsleider Thomas Preining drie punten uit op zijn grootste titelrivaal, Mirko Bortolotti. De nummer twee kende een matigere kwalificatie en moest van de achtste plaats starten in de Lamborghini. Hij keek toen tegen een achterstand van dertien punten aan, waardoor Preining het eerste matchpoint al te pakken had. Ricardo Feller, die in theorie nog kans maakte op de titel, begon van de zevende plaats maar moest hopen op een wonder om zijn titelhopen nog in leven te houden voor race twee, de laatste van het seizoen. Thierry Vermeulen mocht startpositie achttien opzoeken op de grid.

Onder een zachte zon ging het veld los voor een uur racen op het 4,574 kilometer lange Hockenheim. Al op start/finish werden wat tikken uitgedeeld, wat resulteerde in een losgevlogen achterbumper. Dennis Olsen verschalkte bij de start meteen Christian Engelhart, waardoor de twee Porsche Manthey EMA's vooraan reden. Sheldon van der Linde, die hier nog een jaar geleden kampioen werd maar nu van P27 moest starten, tikte al in bocht 2 Jusuf Uwega in de rondte. Vermeulen kende een prima start en klom snel op naar de zestiende plaats.

Achter de top-drie werd fel gestreden tussen Feller, Jack Aitken en Kelvin van der Linde, die Bortolotti op de zevende plaats achter zich hield. Dat betekende wel dat de top-drie kon wegrijden op weg naar de pit window. Vlak nadat deze was geopend kwamen direct Aitken, Feller, Marco Wittmann, Luca Stolz en Clemens Schmid naar binnen om te voldoen aan het reglement. Een ronde later volgde ook titelkandidaat Bortolotti, die dankzij een goede pitstop voorbij ging aan Van der Linde. De Italiaan kwam ook nog voor Aitken en Feller de baan op, maar op koude banden moest hij zich zo breed mogelijk maken. Het leidde tot een bijzonder spannende strijd in het stadiongedeelte, waar Aitken brutaal zijn Ferrari naast de Lamborghini zette en Feller vervolgens mee dook. Preining maakte zijn pitstop met vijftien minuten in de pit window te gaan en behield de leiding ten opzichte van Olsen. De EMA-teamgenoten waren op dat moment al flink weggereden van Engelhart en Feller.

Bortolotti lag lange tijd op de zevende plaats, maar kreeg vanaf de pitmuur toch de opdracht om met ruim 20 minuten te gaan de aanval in te zetten bij Kelvin van der Linde. Met die zevende plaats zou Preining namelijk al kampioen zijn met 29 punten voorsprong. Met 3 punten voor de pole en 25 punten voor de zege was hij dus in theorie uitgeschakeld, al hield SSR Performance wel de track limits van de Zuid-Afrikaanse Audi-rijder goed in de gaten. Bortolotti wilde het echter op de baan beslissen en liet dat ook duidelijk blijken. Na een inhaalactie op de Abt-coureur scheelde het in bocht 8 weinig of Bortolotti werd uit de race gekegeld. Bortolotti vervolgde zijn weg en haalde bovendien Aitken in, waardoor hij zondag nog aanspraak kan maken op de titel.

Preining hoefde zich daar weinig zorgen over te maken, aangezien hij fier aan de leiding ging en wist dat teamgenoot Olsen een buffer vormde tegen Engelhart - ook al zijn teamorders verboden in de DTM. Hij was heer en meester in race 1 en kwam als winnaar uit de strijd. De Oostenrijker zag Olsen en Engelhart naast zich op het podium en heeft verdedigt zondag in race 2 een voorsprong van 27 punten ten opzichte van Bortolotti. Dat betekent dat hij van de eerste startrij moet zien te starten en de race moet winnen terwijl Preining niet meer dan één punt pakt. Manthey EMA heeft met de dubbel het teamkampioenschap gewonnen. Vermeulen kende een uitstekende middag op het Duitse asfalt en eindigde op de elfde plaats.

Uitslag race 1 DTM Hockenheim