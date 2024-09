Preining snelste in eerste DTM-kwalificatie Sachsenring, Vermeulen zevende

Voor de zesde ronde van het DTM-seizoen 2024 is de Duitse raceklasse afgereisd naar Oost-Duitsland voor een raceweekend op de Sachsenring. Titelkandidaten Kelvin van der Linde en Mirko Bortolotti begonnen vrijdag goed aan het weekend door de snelste tijd te rijden in respectievelijk de eerste en de tweede vrije training. Op zaterdagochtend volgde de strijd om pole-position en daarin wist de nummers een en twee in de titelstrijd uiteindelijk niet met de snelste tijd aan de haal te gaan.

Die was na twintig minuten kwalificeren namelijk voor Thomas Preining. De Oostenrijker van Manthey EMA Porsche had 1.17.199 nodig voor een rondje op de Sachsenring en verzekerde zich daarmee van pole, al mag hij de eerste race later op de dag niet vanaf die plek aanvangen. Preining kreeg tijdens het raceweekend op de Nürburgring een gridstraf van vijf plaatsen toebedeeld voor de openingsrace in Saksen, waardoor hij de race vanaf de zesde plaats moet aanvangen. Jack Aitken profiteert optimaal van die straf, want hij noteerde de tweede tijd in de kwalificatie. De Brit van Emil Frey Racing Ferrari mag zodoende dus vanaf pole aan de eerste race beginnen.

Aitken krijgt op de eerste startrij gezelschap van Bortolotti, die met zijn SSR Lamborghini tot de derde tijd kwam. Daarachter volgde een drietal Mercedessen met Luca Stolz, Arjun Maini en Maro Engel. Zij schuiven door de gridstraf van Preining op naar de derde tot en met vijfde startplaats. Thierry Vermeulen, de enige Nederlander in de DTM, kon net niet profiteren van de gridstraf van Preining. De Emil Frey Ferrari-coureur noteerde met 1.17.752 de zevende tijd en vanaf die plek moet hij ook aan de eerste race van het weekend beginnen. Vermeulen was nipt sneller dan Jordan Pepper en Nicki Thiim in de Lamborghini's van respectievelijk GRT en SSR. De top-tien werd gecompleteerd door kampioenschapsleider Van der Linde.

De eerste DTM-race op de Sachsenring begint zaterdag om 13.30 uur en duurt 60 minuten. Van der Linde verdedigt in de race een voorsprong van zes punten ten opzichte van Bortolotti, Engel staat daar weer zes punten achter op de derde plek.

Uitslag kwalificatie 1 DTM Sachsenring

Volgt spoedig.