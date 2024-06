Op het circuit van Zandvoort beleefde Thierry Vermeulen een prima vrijdag, maar de zaterdag beloofde een lastiger verhaal te worden door zijn vijftiende tijd in de kwalificatie. In de openingsronde maakte hij direct twee plaatsen goed, al ging het niet helemaal van een leien dakje. Op de Hunserug was er licht contact met Marco Wittmann, wat voor een beetje onbalans zorgde bij Vermeulen. "Op zich was de start best wel prima", blikt Vermeulen in gesprek met Motorsport.com terug op race 1. "Alleen uit de exit van bocht 3 was er volgens mij contact met Wittmann. Ik verloor bijna de auto. Ik weet niet precies wat er gebeurde, er waren natuurlijk heel veel auto's om ons heen. Maar uiteindelijk heb ik daardoor geen plekken verloren, dus dat was niet echt het probleem van de race om het zo te zeggen."

De eerste fase van de race verliep prima, legt Vermeulen uit. "Maar de band zakte best wel in, zeker in de middensector. Op die eerste gebruikte set was het echt te zwaar, dus we hebben een vroege stop gedaan. Daarna kwam ik naar buiten met een klein foutje op koude banden, dus dat was ook niet goed genoeg", verklaart hij hoe hij van P14 naar P16 terugzakte na de pitstopreeks. "Vanuit daar was het eigenlijk gewoon weer hetzelfde. In de tweede stint zaten we achter [Thomas] Preining en [Kelvin] Van der Linde. Het is natuurlijk lastig volgen en inhalen in Zandvoort. Buiten dat denk ik dat we gewoon morgen moeten kijken hoe we de bandendegradatie een beetje onder controle krijgen en de banden goed houden. Morgen starten we natuurlijk een stuk meer vooraan, dus dat is een hele andere situatie. We hebben vandaag in ieder geval goede informatie opgehaald. Ik denk dat dat het enige positieve was van vandaag."

Volle vertrouwen

In de kwalificaties was het contrast in resultaten groot: in Q2 noteerde Vermeulen de derde tijd, in Q1 was dat de vijftiende. Dat bood het team en de 21-jarige coureur de kans om vandaag wat anders te proberen om kennis op te doen voor zondag. Heeft Emil Frey Racing dat ook gedaan? "Ja, absoluut. We wisten natuurlijk dat we niet de sterkste race konden hebben vanaf P15. Natuurlijk probeer je het dan alsnog, maar we hebben inderdaad wat andere dingen geprobeerd. Sommige dingen werkten, sommige dingen niet, dus morgen wordt het gewoon alles filteren. Natuurlijk is de race vanaf P3 heel anders en ik heb hier, als het goed is, na de eerste bocht maar twee auto's voor me", lacht Vermeulen. "Dan is de kans om naar voren te gaan sowieso groter."

Iets wat opviel in deze race, was dat Vermeulens pitstop 8,2 seconden duurde, de op twee na langzaamste stop van het veld. Omdat op Zandvoort een seconde al een groot verschil kan maken, moet dat volgens Vermeulen wel beter voor zondag. "Kijk, de pitstops zijn natuurlijk altijd heel lastig met twee man per kant. Maar dat zijn wel dingen die we gewoon als team onder controle moeten krijgen", erkent de coureur die onder de vlag van Verstappen.com Racing rijdt. "Want ja, alle tijd die je daar verliest, zeker als je meer kunt proberen zoals we vandaag deden, dan moet je ze daarna allemaal weer inhalen. Dat is niet makkelijk op een circuit als dit. Nu moet ik zeggen, we hadden ook een auto direct in de box achter ons. Misschien dat we daar wat tijd door verloren, maar zulke dingen moeten we ook analyseren. Ik heb volle vertrouwen in het team dat we morgen een goede job doen."



Wat dan wel een positieve afsluiter moet zijn voor Vermeulen, is het feit dat teamgenoot Jack Aitken de eerste race op zijn naam heeft geschreven. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de Brit van pole vertrok, Vermeulen start morgen vanaf de derde plek. Of die zege hoop biedt op een goed resultaat in race twee? "Absoluut. We weten dat het team een goede auto heeft gemaakt en dat heeft Jack vandaag ook laten zien. Dat is ook goed voor het team en voor het zelfvertrouwen binnen het team. Nu denk ik wel dat het een iets andere race is voor ons, vooraan in het veld, puur omdat de temperaturen zo veel hoger zullen liggen. De bandenslijtage neemt daardoor ook toe. Je verliest best wel veel downforce in de middensector, dus het zou goed zijn als we morgen in ieder geval niet te veel auto's voor ons hebben", besluit Vermeulen.