Vermeulen voor thuispubliek naar derde tijd in Q2 DTM Zandvoort

Net als in VT2 zorgde rotzooi op de baan van een uitstel van twee minuten, waardoor Q2 op de vrijdagmiddag om 17.02 uur van start ging. De coureurs streden nu al in de sessie van twintig minuten om een startpositie voor de race van zondag, die naar 16.30 uur verplaatst is om DTM-coureurs de kans te geven op zondagochtend deel te nemen aan de Le Mans-test. De omstandigheden voor deze Q2 waren prima te noemen, met buitentemperaturen van 18 graden en asfalttemperaturen van 28 graden.

De eerste minuten van de kwalificatiesessie verliepen rustig. Coureurs reden een outlap wat direct een inlap werd, om vervolgens pas met tien minuten te gaan echt te knallen door de duinen. Sheldon van der Linde, René Rast en Kelvin van der Linde reden wel door en waren de eerste coureurs met een rondetijd achter hun naam, maar deze waren niet noemenswaardig aangezien deze in de 1.38 lagen. Kelvin van der Linde begon na die rustige opwarmronde echter aan een snelle ronde en ging naar 1.33.106, waarmee de toon gezet was. De Zuid-Afrikaanse Audi-coureur was vervolgens weer rap onderweg, maar een fout in bocht 13 voorkwam een tijdsverbetering.

Met tien minuten te gaan begon het 4,259 kilometer lange duinencircuit pas echt vol te lopen. Ook thuisheld Thierry Vermeulen meldde zich op dat moment op de baan. De Emil Frey Racing-coureur, die onder de Verstappen.com Racing-vlag rijdt, maakte een goede indruk in de eerste vrije training en noteerde in zijn eerste snelle run de snelste tijd in sector 1. Dat was echter niet goed genoeg voor de snelste tijd, want Mirko Bortolotti troefde hem in de Lamborghini af in sector 2 en 3. Bovendien betekende een langzame laatste sector dat Vermeulen in die eerste ronde genoegen moest nemen met de vijftiende tijd. Bortolotti nam wel de snelste tijd over van Van der Linde: 1.32.889.

Arjun Maini had de snelheid er op dat moment ook goed in zitten, want hij snelde naar de tweede tijd. Dat was echter van korte duur omdat Maximilian Paul naar P1 klom in de Lamborghini met een rondetijd van 1.32.780. Vermeulen had vervolgens wel een foutloze ronde gereden en die was goed voor de derde tijd, vóór teamgenoot Jack Aitken. Van der Linde was intussen teruggezakt tot de zevende plek en kon daar niets meer aan veranderen, aangezien hij de slotminuten aan zich voorbij liet gaan. Ook Lucas Auer, Luca Stolz, Sheldon van der Linde en Rast stonden voor het vallen van de finishvlag in de pitstraat.

Bovenaan veranderde er weinig in de laatste minuten, waardoor Maximilian Paul de pole-position opeiste voor de race van zondag. Bortolotti gaf een tiende toe en moest zodoende genoegen nemen met de tweede startplek. Voor Vermeulen is het weekend in Zandvoort heel sterk begonnen, want hij zal zondag van P3 starten waar hij vorig jaar vooral in de achterhoede te vinden was. Aitken, Maini, Thomas Preining, Kelvin van der Linde, Auer, Stolz en Riccardo Feller completeerden de top-tien.

De tweede race van het DTM-weekend op Zandvoort gaat zondag om 16.30 uur van start. Zaterdag volgen nog Q1 en race 1. Die race begint op het gebruikelijke tijdstip van 13.30 uur. Beide races duren een uur.

Uitslag Q2 DTM Zandvoort

Volgt spoedig.