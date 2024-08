Vermeulen vijfde in DTM-kwalificatie Nürburgring, Van der Linde op pole

De DTM is dit weekend neergestreken in de Eifel voor de vijfde ronde van het huidige seizoen. Op de Nürburgring staan zoals gebruikelijk twee kwalificaties en twee races op het programma en om 9.40 uur begonnen de twintig coureurs dan ook aan de eerste betekenisvolle sessie van het raceweekend. In de eerste fase lag het tempo nog relatief laag en dus was het vooral wachten op het laatste deel van de sessie, waarin het tempo opgevoerd werd en er doorlopend verbeteringen werden genoteerd.

In de laatste zes minuten van de kwalificatie kwam de strijd om pole-position zodoende echt tot leven. Ook de enige Nederlandse deelnemer, Thierry Vermeulen, wist zich in dat duel te mengen. Met zijn ultieme poging kwam de coureur in de Ferrari van Emil Frey Racing tot de tweede positie, maar die plaats zou hij uiteindelijk niet kunnen vasthouden door de verbeteringen van enkele andere coureurs. Desondanks bleek de 1.25.584 van Vermeulen goed genoeg voor een sterke vijfde startpositie voor de eerste race op de Nürburgring.

De eerste startrij op de Nürburgring wordt later op zaterdag bevolkt door de twee belangrijkste titelkandidaten. Pole-position belandde uiteindelijk bij Kelvin van der Linde, de nummer twee in de tussenstand. De Zuid-Afrikaan in de Abt Audi klokte 1.25.350 en dat was nipt genoeg voor de beste uitgangspositie in de openingsrace, al bedroeg het verschil met kampioenschapleiders Mirko Bortolotti op de tweede positie slechts 0.021 seconde. De gehele tweede startrij is gereserveerd voor Winward Mercedes, met Lucas Auer op de derde positie en teamgenoot Maro Engel op P4. Vermeulen deelt de derde startrij met Nicki Thiim in de SSR Performance Lamborghini. Ricardo Feller (Abt Audi), Ayhancan Güven (Manthey EMA Porsche), Jack Aitken (Emil Frey Ferrari) en Luca Stolz (HRT Mercedes) completeren de top-tien op de startopstelling.

Het DTM-weekend op de Nürburgring wordt zaterdagmiddag om 13.30 uur vervolgd met de start van de eerste race.

Uitslag eerste kwalificatie DTM Nürburgring

Volgt spoedig.