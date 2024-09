Vermeulen stunt met eerste pole voor tweede DTM-race Sachsenring

De DTM werkte zaterdag al een kwalificatie en een race af op de Sachsenring. Jack Aitken domineerde de race door vanaf de beste startpositie - die hij in handen kreeg door een gridstraf voor Thomas Preining - relatief eenvoudig naar de overwinning te rijden, voor Mirko Bortolotti en Maro Engel. Thierry Vermeulen mocht als zevende aan die race beginnen, om uiteindelijk als elfde over de finish te komen in het oosten van Duitsland. De coureur van Emil Frey Racing kreeg zondag echter een kans om voor een beter resultaat te gaan met wederom een kwalificatie en een race op het programma.

In de 20 minuten durende kwalificatie begonnen de DTM-coureurs zoals gebruikelijk met een relatief laag tempo, om pas in de allerlaatste minuten van de sessie te versnellen en om pole-position te strijden. Aanvankelijk leek Kelvin van der Linde, die gisteren de koppositie in het kampioenschap kwijtraakte aan Bortolotti, met de beste startpositie aan de haal te gaan. De Zuid-Afrikaan van Abt Audi klokte 1.17.319 als snelste tijd en dat leek genoeg om de pole veilig te stellen, totdat Vermeulen daar een stokje voor stak. De Nederlander stond lang in de achterhoede, om zich vervolgens al naar de zesde positie te verbeteren. Met zijn allerlaatste poging wist Vermeulen echter 1.17.311 te noteren, wat hem met acht duizendsten verschil de pole-position opleverde. Een bijzondere prestatie, want het is de eerste keer dat hij zich als DTM-coureur pole veiligstelt.

Ook achter Vermeulen en Van der Linde waren de verschillen klein tijdens de tweede kwalificatie op de Sachsenring. Luca Stolz klokte de derde tijd op slechts 0.073 seconde van de polesitter, met Aitken daar weer 63 duizendsten achter op de vierde positie. Luca Engstler noteerde de vijfde tijd namens GRT Lamborghini, voor Preining en Engel. Invaller Jordan Pepper hield zich opnieuw uitstekend staande met de achtste tijd, met Ayhancan Güven en Sheldon van der Linde eveneens in de top-tien. Bortolotti, de nieuwe leider in het kampioenschap, moet vanaf de elfde positie aan een inhaalrace beginnen om de eerste positie in de titelstrijd te behouden.

De tweede DTM-race van het weekend op de Sachsenring begint zondagmiddag om 13.30 uur.

Uitslag kwalificatie 2 DTM Sachsenring

Volgt spoedig.