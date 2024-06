Vermeulen plant meer GT3-tests met Verstappen: "Max helpt graag"

Eind vorig jaar waren Emil Frey Racing, DTM-coureur Thierry Vermeulen en drievoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen op Portimão aanwezig voor een test met de Ferrari 296 GT3. Verstappen reed enkele ronden in de auto waarmee het Zwitserse team in actie komt in de DTM met als doel het team én Vermeulen te ondersteunen en van advies te voorzien. Onlangs liet Vermeulen in gesprek met Verstappen.com al optekenen dat dit een 'enorm belangrijke' test was. Vooruitblikkend op het DTM-weekend op Zandvoort laat Vermeulen weten dat die test hem op meerdere vlakken heeft geholpen.

"Vorig jaar was de 296 nieuw voor Emil Frey Racing en de 296 was natuurlijk een gloednieuwe auto", antwoordt Vermeulen op een vraag van Motorsport.com. "We hadden niet veel getest in het voorseizoen, dus het was superbelangrijk dat we na de eerste paar races de tijd namen om te zien hoe we de auto konden verbeteren en mezelf iets meer op mijn gemak te laten voelen in de auto. De eerste weekenden waren zwaar voor mij en het team. De tijd nemen met Emil Frey en Max om te zien hoe we de auto konden verbeteren, dat heeft ons veel vertrouwen gegeven - voor mezelf en het team. Daarna gingen we naar Misano en we hebben daar direct een positieve stap gezet."

Volgens Vermeulen zal die test in Portugal ook bijdragen aan een beter weekend in Zandvoort. "Ja, absoluut", stelt de coureur die onder de vlag van Verstappen.com Racing rijdt. "We kwamen hier richting het einde van het seizoen terug met het GT World Challenge. We hadden toen meteen meer snelheid en meer balans in de auto. Dat is een goed referentiepunt nu we weer naar Zandvoort gaan. Maar zoals gezegd is het in de DTM altijd lastig te voorspellen waar je terechtkomt. Maar het afgelopen jaar en de afgelopen races hebben we wat stappen gezet met de auto. Hopelijk kunnen we dat dit weekend benutten."

Geweldige hulp

Aangezien die test met Verstappen dus een positieve impact heeft gehad, rijst de vraag of er meer van dat soort tests in het verschiet liggen. "Ja, zeker", zegt Vermeulen. "Max houdt van GT3's en het helpen bij het project. We maken zeker wat plannen, maar zoals iedereen weet is de Formule 1-kalender druk, dus het is lastig om de tijd te vinden. Maar ik weet zeker dat er meer testdagen aankomen."

Op de vraag van een collega van Motorsport-Total.com of er tijdens de weekenden veel contact is met Verstappen en of hij de DTM-races volgt, antwoordt Vermeulen: "Hij houdt ervan om GT3-races te volgen. Tijdens het weekend houden we contact. We zijn goede vrienden, en zoals vrienden doen blijven we in contact. Hij is een geweldige hulp als het om advies gaat, voor de afstelling maar ook advies over het rijden. Dat kan helpen tijdens de weekenden. Het zijn die kleine dingen waar we contact over houden om zijn perspectief te zien of zijn advies [te krijgen]. Het is geweldig om iemand te hebben op wie je tijdens de weekenden kunt vertrouwen."

Thierry Vermeulen staat weer aan de vooravond van zijn thuisrace in de DTM. Foto door: Alexander Trienitz

Goed gevoel

Op het circuit van Zandvoort hopen Emil Frey Racing en Vermeulen op een beter resultaat dan vorig jaar. In de kwalificaties zat de snelheid er niet in en in beide races moest de Nederlander opgeven vanwege technische problemen. Hij heeft er nu echter alle vertrouwen in dat die problemen verholpen zijn en dat hij dus in die zin in ieder geval een beter weekend tegemoet zal gaan. "We hebben ons goed voorbereid", blikt hij vooruit op de twee races in de Noord-Hollandse duinen. "Vorig jaar hadden we een goede auto. We hadden wat kleine technische problemen, maar na verloop van tijd na de races op Zandvoort zijn we erin geslaagd om die problemen op te lossen. We kwamen met GTWC terug, waar we de afstelling verder konden ontwikkelen. Ik heb een goed gevoel voor Zandvoort. Ik denk dat de auto goed bij het circuit zou moeten passen", aldus Vermeulen.