Vermeulen met strakke inhaalrace naar P8 in race 2 DTM op kletsnatte Nürburging, Paul wint

De kwalificatie op zaterdagochtend gaf de DTM-coureurs alvast een voorproefje van wat hen te wachten stond in de race: lastige omstandigheden. Ricardo Feller was in die kwalificatie de snelste en was de eerste coureur die dit seizoen een tweede pole-position wist te pakken. Sheldon van der Linde begon van de tweede plaats terwijl de winnaar van race 1 ontbrak. Mirko Bortolotti's Lamborghini viel stil in de kwalificatie en de problemen met de bolide waren niet opgelost voor de start van de race. Doordat ook Ayhancan Güven en Christian Engelhart - na hun stevige crash in race 1 - ontbraken telde het veld vandaag niet 28, maar 25 GT3-auto's. Thierry Vermeulen zou van P23 aan de race beginnen.

Die race zou een interessante worden, aangezien op de grid al wat druppels vielen. Qua strategie leverde dat een gemixte startgrid op, waarbij meerdere coureurs op de slicks gokten terwijl de rest op regenbanden besloot te starten. Na twee opwarmronden achter de safety car vanwege de omstandigheden had polesitter Feller een prima start. Dat kon opnieuw niet gezegd worden van Kelvin van der Linde, die opnieuw in de problemen kwam in bocht 1. Oorzaak daarvan was Tim Heinemann, die iets te veel naar links leek te sturen waardoor er contact was tussen Van der Linde en Dennis Olsen.

Al snel werd duidelijk welke bandenkeuze de beste was: coureurs op de regenbanden maakten serieuze stappen vooruit, coureurs op de slicks - waaronder Sheldon van der Linde - vielen hard terug. Zodoende klom David Schumacher van plek vier op naar de tweede positie, gevolgd door Lucas Auer. Vermeulen had ook de juiste strategie voor deze race en snelde zich een weg naar voren: de enige Nederlander van het veld reed al na enkele ronden op de veertiende plaats rond.

Na dertien minuten leek Feller toch moeite te hebben onder de lastige omstandigheden. Auer rekende af met hem om de leiding in de race over te nemen, waarna de Zwitser ook nog Schumacher en Heinemann aan zich voorbij liet gaan. Intussen werd het circuit alsmaar natter en werd het zelfs een waterballet. Coureurs op de slicks hadden het lastig, maar zouden tot de pit window moeten wachten om naar de regenband te kunnen gaan.

Iemand die zich vroeg in de schijnwerpers reed, was Maximilian Paul. De vervanger van Mick Wishofer bij Grasser Racing begon van de dertiende plek aan de race, maar hij lag met 35 minuten te gaan al tweede. Halverwege de race werd het steeds donkerder boven de Nürburgring en nam de regen alleen maar toe. Het leidde tot de nodige momenten voor coureurs, ook voor Schumacher die in de laatste bocht te wijd ging en zo de deur opende voor Jack Aitken, de teamgenoot van Vermeulen bij Emil Frey Racing. Ook Paul maakte een fout en viel terug tot P7.

Finish achter safety car

Met 23 minuten te gaan volgde een bekend beeld van de eerste race: Alessio Deledda verloor in bocht 1 de controle en gleed de grindbak in. Hij veroorzaakte daarmee een full course yellow. Dat bood de coureurs die nog geen pitstop hadden gemaakt de kans om nu wel naar binnen te komen. Dat werd voor Vermeulen ook nog even spannend, aangezien hij door de FCY langzamer reed en op het randje de pits in kwam. De stewards deelden geen straf uit en dus kon de zoon van Max Verstappens manager Raymond zich richten op het verdedigen van de achtste plek.

In de slotfase was Paul ijzersterk. Met een kwartier te gaan opende hij de jacht op Auer en na enkele pogingen slaagde hij erin om de leiding over te nemen. De Lamborghini-coureur sloeg meteen een gat in wat zijn tweede DTM-race was terwijl Auer het zwaar had en Laurin Heinrich voor zich moest dulden. Ook Maro Engel klopte aan de deur, maar Auer had het geluk dat de race achter de safety car zou eindigen vanwege Arjun Maini, die zijn Mercedes naast de baan had gezet. Zo mocht Paul zich na zestig minuten racen onder uitdagende omstandigheden een DTM-winnaar noemen in zijn eerste weekend bij Grasser Racing. Heinrich en Auer mochten mee naar het podium, Engel, Thomas Preining, Feller, Luca Engstler, Vermeulen, Schumacher en Franck Perera vormden de top-tien.

Door zijn achtste plaats pakt Vermeulen acht punten. Hij staat na vier raceweekenden op P22 in het kampioenschap met 15 punten achter zijn naam. Preining gaat nog altijd aan de leiding: hij heeft tot nu toe 117 punten gescoord en heeft 28 punten voorsprong op Sheldon van der Linde.

Uitslag race 2 DTM Nürburgring