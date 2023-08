Vermeulen P10 in race 1 DTM Nürburgring, Bortolotti pakt eerste zege

Het was met een buitentemperatuur van 18 graden en asfalttemperaturen van 18,5 graden prima omstandigheden voor de eerste race op de Nürburgring. Om 13.30 uur werd het veld losgelaten voor de race van zestig minuten, waarbij Mirko Bortolotti het veld mocht aanvoeren nadat hij op zaterdagochtend de pole-position had veroverd. Vanaf die pole kende Bortolotti in de Lamborghini geen problemen in de Lamborghini, maar datzelfde kon niet gezegd worden van Kelvin van der Linde. De Zuid-Afrikaanse Audi-coureur kreeg een tik van Franck Perera, die snel bestraft werd voor het incident en drie keer de long lap-penalty kreeg.

De race begon op een droge baan, maar ruim een kwartier na de start waren de eerste meldingen van druppels al op boordradio’s te horen. Dat leverde een interessante pit window op, aangezien zij twintig minuten de tijd hadden om een pitstop te maken. Dat werd nog interessanter door de toenemende regen en de zware crash tussen Ayhancan Güven en Christian Engelhart in bocht 1. Engelhart raakte de controle kwijt bij het aanremmen, gleed op hoge snelheid achterwaarts door en knalde vol tegen de Team 75 Porsche van Güven, die een stevige impact aan de achterzijde kreeg te verwerken. Het was meteen einde race voor beide coureurs, de eerste neutralisatie van de race. Het was een moment dat meerdere coureurs aangrepen om een pitstop te maken. Dat was dan van slicks naar slicks, al besloot Rene Rast te wachten om meteen naar de regenband te gaan. Thierry Vermeulen maakte ook een pitstop en kwam als P9 de baan op.

Met 23 minuten te gaan werd de race hervat voor wat een interessante slotfase zou worden. De regen nam af terwijl de zon weer van zich liet zien waardoor snel duidelijk werd dat de coureurs op de regenband weinig profijt van hun keuze zouden hebben. Zij kregen echter een tweede kans om weer naar de slicks te gaan, aangezien de safety car in actie moest komen vanwege de gestrande Lamborghini van Alessio Deledda. Jack Aitken, die van P5 begon maar door zijn strategie ver was teruggezakt, maakte daar gebruik van.

Slechts dertien minuten resteerden er nog toen de safety car naar binnen kwam. Bortolotti mocht het tempo aanvoeren en hield Thomas Preining en Ricardo Feller achter zich. Hij werd daarbij echter geholpen door Lamborghini-stalgenoot Franck Perera, die op de baan achter Bortolotti reed maar wel voor Preining. Perera hield het veld achter hem wat op, waardoor Bortolotti meteen een groot gat had naar de concurrentie. Lucas Auer ging op snelheid al voorbij aan Feller en rekende vervolgens af met Preining. Bortolotti had uiteindelijk genoeg over om Auer en Preining achter zich te houden en pakte zo zijn eerste DTM-zege. Kampioenschapsleider Preining beperkte de schade met de derde plaats namens Manthey Porsche. Vermeulen pakte voor het eerst sinds de openingsrace op Oschersleben weer punten: hij kwam als tiende over de streep en pakte daarmee zes punten. Hij gaat daarmee naar een totaal van zeven punten.

Uitslag race 1 DTM Nürburgring