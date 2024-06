Vermeulen na beste DTM-kwalificatie op Zandvoort: "Gaan voor de zege"

Na een weekend om te vergeten vorig jaar in Zandvoort, maakte Thierry Vermeulen dit seizoen een sterke start mee van het DTM-weekend op het duinencircuit. In VT1 was hij al op de vijfde plaats te vinden, een flinke verbetering van wat er een jaar geleden in de resultaten te zien was. In de kwalificatie deed de thuisheld er zelfs een schepje bovenop: hij ging in de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing naar de derde tijd in de kwalificatie voor race 2 van zondag – zijn beste kwalificatie in de DTM tot nu toe. "Ja, het was een positieve sessie, absoluut", reageert Vermeulen tegenover Motorsport.com. "Het is tenslotte mijn beste kwalificatie tot nu toe, daar kunnen we tevreden mee zijn. Ik ben natuurlijk heel blij om dat hier in Zandvoort te doen."

Vermeulen moest het van zijn tweede getimede ronde hebben, ook al begon die eerste nog veelbelovend. De 21-jarige Nederlander was de snelste in sector 1, maar verloor in de laatste sector veel tijd. Daar was ook een goede reden voor. "De eerste ronde voelde ook goed aan. Helaas ging [Marco] Wittmann voor mij in een keer van het gas, dus ik wist dat ik die ronde moest opofferen", legt Vermeulen uit. "En de tweede ronde was gelukkig ook nog goed genoeg. Ik denk dat er misschien nog meer in zat, maar dat is voor iedereen hetzelfde."

Niet alleen voor Vermeulen is deze derde startplek een opsteker, ook het Zwitserse team van Emil Frey heeft na deze kwalificatie een feest te vieren. Teamgenoot Jack Aitken noteerde namelijk de vierde tijd. "Natuurlijk ben ik superblij met het team, die hebben gewoon een super job gedaan om hier een auto aan te leveren, waarmee we vooraan mee kunnen doen", bejubelt hij zijn team. "En natuurlijk is het super om dat hier in Zandvoort te doen." Vermeulen bedankt vervolgens de fans voor hun opkomst en hoopt hen natuurlijk zondag weer op iets moois te trakteren. "Hopelijk kunnen we zondag naar het podium rijden, dat is ook wel wat iedereen in het team verdient."

Vooraan meedoen

Vorig jaar liep het weekend in Zandvoort uit op een deceptie voor Vermeulen. Hij eindigde toen steevast buiten de top-twintig -- het DTM-veld telde toen nog 27 deelnemers -- en viel in beide races uit. Het contrast met dit jaar is dus bijzonder groot, maar volgens Vermeulen is dat ook wel logisch. "Er is in de tussentijd natuurlijk veel gebeurd. Vorig jaar was de wagen heel nieuw voor het team en voor mezelf, [ik maakte] nog veel foutjes. Vorig jaar was Zandvoort sowieso een beetje een apart weekend, waarna we wel wat in het chassis hebben gevonden en aangepast", verklaart de coureur die onder de vlag van Verstappen.com Racing rijdt. "Dat zijn natuurlijk altijd punten achteraf. Maar we weten dat de pace er is, het is alleen absoluut niet makkelijk om in de DTM alles aan elkaar te knopen. Natuurlijk ziet het er soms van buitenaf slecht uit en soms is het ook niet goed genoeg, maar dit is wel goed voor het zelfvertrouwen, ook gewoon om aan iedereen te laten zien dat we met de grote jongens vooraan mee kunnen doen. Dat is ook waarom we hier zijn."

Vervolg van het weekend

Na deze kwalificatie volgt zaterdagochtend al de tweede kwalificatie. Die is dan voor race 1. De kwalificatie voor race twee is naar de vrijdag verplaatst vanwege de Le Mans-test van zondag, waardoor zeven DTM-coureurs 's ochtends in Frankrijk op het Circuit de la Sarthe rijden en in de middag terugkeren in Zandvoort. Voor Vermeulen heeft dat nieuwe tijdschema weinig gevolgen voor de voorbereiding. "Op zich is het natuurlijk iets anders qua tijd. Er zijn een aantal jongens die naar Le Mans moeten, maar uiteindelijk verandert er niet veel. Morgen na de kwalificatie zetten het team en ik onze gedachten gewoon naar beide races. En we veranderen natuurlijk wat aan de auto. Maar de eerste zit erop en die is goed, morgen staat het weer gelijk en moeten we het weer laten zien."

Van welke positie hij zaterdag start, is dus nog niet bekend. Wel weet hij dat zijn uitgangspositie voor de tweede race bijzonder goed is. Of er dan meer in zit dan enkel een podium? "Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Ik denk dat onze auto heel sterk is, met name de snelheid over één ronde. In de race moeten we nog wel wat vinden. Zandvoort is ook een circuit dat heel agressief is op de banden, ook in de middelste sector met de oude asfaltlaag. Dat moeten we dus goed managen. [We moeten] een goede start en een goede pitstop hebben. In DTM kan er zo veel gebeuren. Natuurlijk is het doel zoals elke race gewoon het podium en natuurlijk de winst behalen. Daar gaan we voor. We zullen zien hoe ver we kunnen komen", besluit Vermeulen.