Vermeulen grijpt door pitstopovertreding naast DTM-zege op Sachsenring

Zondagochtend deed Thierry Vermeulen uitstekende zaken door zijn Ferrari van Emil Frey Racing voor het eerst naar pole-position te sturen. De enige Nederlander in de DTM verzekerde zich zo van de beste startpositie voor de tweede race van het weekend op de Sachsenring. Op de eerste startrij werd Vermeulen vergezeld door Kelvin van der Linde, die hoopte de leiding in het kampioenschap te heroveren op Mirko Bortolotti - die vanaf de elfde plek aan de race moest beginnen.

Vermeulen begon uitstekend aan de tweede race in Saksen door de leiding te grijpen en in de openingsfase meteen een gaatje te slaan met Luca Stolz, die de tweede plek had overgenomen van Van der Linde. Ook Luca Engstler was in de GRT Lamborghini aan de Zuid-Afrikaan voorbijgegaan. Gedurende de eerste stint slaagde Vermeulen erin om de voorsprong op Stolz te vergroten tot zo'n drie seconden, alvorens laatstgenoemde als eerste van de leiders naar binnen kwam voor de verplichte pitstop. Vermeulen volgde een ronde later en zag zijn voorsprong iets slinken, voordat hij zijn voorsprong weer uitbreidde.

Een safety car-fase met nog 25 minuten te gaan - die nodig was na een incident tussen Jordan Pepper en Marco Wittmann - liet de voorsprong van Vermeulen verdwijnen. Hij liep na de hervatting snel weer weg, totdat de stewards hem een long lap toebedeelde. Die straf kreeg hij doordat een monteur een band op de grond liet liggen in de pits, iets wat tegen de regels is. Na het inlossen van de straf keerde Vermeulen op de derde positie terug op de baan, achter Stolz en Van der Linde. Hij kon echter geen vuist meer maken ten opzichte van het leidende tweetal, ondanks dat hij het tempo makkelijk kon volgen.

Stolz stelde zodoende zijn eerste zege van 2024 veilig op de Sachsenring, op zeven tienden gevolgd door Van der Linde - die daarmee de leiding in de titelstrijd heroverde. Vermeulen eindigde een seconde op de derde plek en stelde zo toch zijn eerste podiumplek in de DTM veilig, voor Thomas Preining als beste Porsche-coureur op de vierde plek. Maro Engel werd vijfde, voor Jack Aitken en Bortolotti, die daarmee de eerste plek in de titelstrijd dus kwijtraakte. Ayhancan Güven, Sheldon van der Linde en René Rast completeerden de top-tien, terwijl Nicki Thiim, Clemens Schmid en Lucas Auer de resterende punten pakten.

Het DTM-seizoen 2024 wordt eind september vervolgd met een ontmoeting op de Oostenrijkse Red Bull Ring.

Uitslag race 2 DTM Sachsenring