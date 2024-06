Vermeulen grijpt naast podium DTM Zandvoort, Wittmann pakt verrassende zege

Op het circuit van Zandvoort was de lucht wat betrokken en ook was het aanzienlijk frisser dan eerder op de dag toen de start van de tweede race van de DTM naderde. Vanaf de derde plaats zag thuisheld Thierry Vermeulen een goede kans om meteen de tweede plaats over te nemen van Mirko Bortolotti, maar die had andere plannen ondanks dat het even drie wijd ging richting Hugenholtz. Achterin was het weer duwen en trekken geblazen, met als gevolg contact en een crash in de Slotemakerbocht, waarbij Lucas Auer en Clemens Schmid betrokken waren geraakt. In eerste instantie besloot de wedstrijdleiding om het veld achter de safety car aan te laten sluiten, maar er moesten opruimwerkzaamheden verricht worden en dus ging het over in een rode vlag. Meerdere teams grepen die kans aan om lichte schade aan de auto op te lossen middels duct tape.

Na een korte onderbreking werd de race weer hervat voor een duur van 57 minuten en 36 seconden, al waren dat nog 55 minuten en 12 minuten toen de safety car naar binnen was gedoken. Bortolotti, die alsnog had afgerekend met Paul, mocht daarbij het tempo bepalen en sloeg een klein gat naar de Duitser. Vermeulen kon vanaf de derde plaats niet aanhaken, maar wist wel Kelvin van der Linde achter zich te houden. De Zuid-Afrikaan lag op de vierde plaats nadat hij had afgerekend met Vermeulens teamgenoot en winnaar van race 1, Jack Aitken.

Met nog 43 minuten op de klok volgde een tweede safety car-fase na de spin en crash van Ayhancan Güven op de exit van Hugenholtz. De Porsche Manthey EMA stond op een gevaarlijke plek en dus moest de safety car in actie komen. Dat betekende ook dat het pitstop window werd uitgesteld: die opent normaliter met nog 40 minuten te gaan, maar dat werd uiteindelijk met nog 36 minuten te gaan geopend. Bij de herstart was Bortolotti opnieuw goed weg en liet hij geen mogelijkheid aan Paul om een aanval te openen. Meerdere coureurs besloten wel direct een pitstop te maken op het moment dat het pitstop window geopend was, iets waar Aitken zich meer van voorgesteld zal hebben. Hij stopte bij het verkeerde team en zat zo Luca Stolz en zichzelf in de weg. Het kostte de Emil Frey Racing-coureur posities aan Stolz en Thomas Preining - en drie keer de penalty lap bezoeken.

Met nog 32 minuten te gaan besloot ook Vermeulen zijn pitstop te maken, waarmee hij de eerste van de top-drie was om nieuwe banden te halen. Het was een prima pitstop voor de Nederlander, die daardoor nog altijd Van der Linde achter zich hield. Een ronde na Vermeulen antwoordde Bortolotti met een pitstop. De Italiaanse Lamborghini-coureur had snelheid genoeg om Vermeulen niet te laten profiteren van de undercut en behield zo de virtuele tweede plek. Intussen voerde Van der Linde in Scheivlak een gewaagde aanval uit bij Vermeulen - die in de Ferrari met 10 kilogram meer ballast reed na een aanpassing van de Balance of Performance - en daarmee klom hij op naar de virtuele derde plek.

Grote winst voor Wittmann, Vermeulen nipt naast podium

Geluk bij een ongeluk voor Vermeulen was dat de pitstop van Paul iets langzamer was, waardoor Vermeulen weer naar de virtuele P3 opschoof. Daar leek het in ieder geval op, totdat Marco Wittmann met een late pitstop vóór Bortolotti de baan op kwam en zo verrassend de leiding overnam. Op koude banden kreeg Wittmann het echter niet cadeau van Bortolotti, die meermaals zijn auto langszij zette. In de Hans Ernst-bocht leidde dat tot contact wat zonder grote gevolgen leek, maar even later schoot een deel van het bodywork van de BMW los aan de achterzijde. Het leek tot geen grote problemen te leiden, maar beetje bij beetje liep er meer aan, al waren de rondetijden nog steeds uitstekend. Het incident tussen de twee werd onderzocht en Bortolotti kreeg de waarschuwingsvlag te zien.

Wonder boven wonder kon Wittmann zijn weg vervolgen en reed hij zelfs weg van Bortolotti, die moest oppassen voor Van der Linde en Vermeulen. Die twee raakten echter ook slaags met elkaar, waarbij Vermeulen wist dat dit een goede kans was om zijn eerste DTM-podium te pakken. Vermeulen keek meermaals en leek een goede kans te maken in bocht 9, maar moest de Audi nog altijd voor zich dulden. Hij moest daarbij ook nog rekening houden met Stolz, die eerste rang zat bij het duel om het laatste podiumplek.

Na een uur racen was het echter Wittmann die ondanks de schade aan zijn auto met een ruime voorsprong de zege in wacht wist te slepen en dus dertien plaatsen winst pakte. Bortolotti moest genoegen nemen met de tweede plek terwijl Van der Linde erin slaagde om Vermeulen nipt achter zich te houden en zo de Nederlander dus van dat eerste DTM-podium af te houden. Stolz, Arjun Maini, René Rast, Sheldon van der Linde, Paul en Preining maakten de top-tien compleet.

Uitslag race 2 DTM Zandvoort

Uitslag volgt.