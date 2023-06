Vermeulen eerlijk over moeizaam DTM-weekend Zandvoort: "Ook die horen er helaas bij"

Thierry Vermeulen begon goed aan zijn debuutseizoen in de DTM, nadat hij vorig jaar in de ADAC GT Masters had gereden en daar op Zandvoort de tweede plek in de wacht sleepte. Op Oschersleben pakte hij in race 1 meteen zijn eerste punt en in race twee greep hij nipt naast de punten met de zestiende plek. Op Zandvoort wil het echter nog niet vlotten voor de enige Nederlander van het DTM-veld. Hij begon de vrijdag met in beide trainingen de vijfentwintigste tijd en kwam in de kwalificatie voor race 1 niet verder dan de zesentwintigste plaats. In de race begon hij op gebruikte banden, maar in stint twee zou hij niet optimaal gebruik kunnen van de nieuwe banden: met minder dan twintig minuten te gaan viel hij uit.

Vermeulen geniet ondanks het tot nu toe moeizame weekend wel van de ervaring op Zandvoort. "Het is ten eerste natuurlijk heel mooi om hier met de DTM op mijn thuiscircuit te zijn", opent Vermeulen in gesprek met Motorsport.com. "Er zijn dit jaar weer veel Nederlanders, het is mooi hoe het allemaal in elkaar is gezet door ADAC en DTM. Qua ervaring is het natuurlijk heel mooi om hier te zijn. Het weekend zelf is tot nu toe lastiger bevallen. Eigenlijk vanaf de eerste training, waarin we wat dingen geprobeerd hebben, voelde ik niet de balans in de auto die we verwacht hadden en die we vorig weekend wel hadden", legt de coureur, die onder de vlag van Verstappen.com Racing rijdt, uit.

"Dat is het lastige punt dit weekend, om het zo te zeggen", vervolgt Vermeulen. "Het is natuurlijk enorm balen. Ik denk dat we er vandaag wel dichterbij zaten, ook al was de kwalificatie qua resultaat heel slecht voor mij. Ik denk wel dat de pace beter was. Ik denk dat het gewoon niet een goed weekend is tot nu toe. Ook die horen er helaas bij. De DTM is natuurlijk enorm competitief, dat wisten we van tevoren. Maar dat we zo ver naar achteren zouden staan, hadden we niet verwacht. Daar moeten we ook echt mee aan de slag gaan. Ik zal met het team na dit weekend goed aan de slag gaan om te zien wat er precies aan de hand is, en waarom we zoveel tijd missen."

Vermeulen erkent dat de resultaten tot nu toe er op papier niet zo goed uitzien. Hij heeft dit weekend wel duidelijke stappen gezet, maar legt het wel af tegen teamgenoot Albert Costa, die Jack Aitken dit weekend vervangt. Met name dat zit Vermeulen dwars. "Als je op de data kijkt en je verliest zoveel tijd naar je teamgenoot, wat voor mij natuurlijk heel belangrijk is, dat mag op dit niveau gewoon niet gebeuren en daar ga ik ook mee aan de slag. We weten op dit moment, zoals ik zei, niet precies waar en waarom. Natuurlijk zijn deze jongens heel ervaren, daar wil ik me mee meten maar dat is op dit moment nog lastig. Maar zover er vanaf, daar horen we niet te staan."

Het wil in het DTM-weekend op Zandvoort nog niet helemaal vlotten voor thuisheld Thierry Vermeulen. Foto: ADAC Motorsport

Gebrek aan topsnelheid, vertrouwen in BoP

Dat Vermeulen de eindstreep in race 1 niet haalde, daar kon de coureur, zoon van Max Verstappens manager Raymond, niks aan doen, benadrukt hij. "Midden in de race, na de pitstop eigenlijk meteen de eerste ronde, hadden we een lekkage bij de stuurbekrachtiging waardoor de stuurbekrachtiging steeds minder werd en ook uitviel op gegeven moment. Toen hebben we het in de race nog geprobeerd te resetten, dat was toen Engelhart mij inhaalde, alleen dat werkte ook niet. Dus moesten we uiteindelijk stoppen, wat wel jammer was. We waren een van de weinige auto's die op gebruikte banden waren gestart, dus de tweede stint wilden we iets naar voren. Uiteindelijk rijd je niet zomaar naar de top-tien toe, maar we hadden verwacht om nog in ieder geval posities te winnen en we zaten nog in de groep met de Audi's."

Vermeulen heeft er vertrouwen in dat het probleem voor de tweede race op Zandvoort, die om 13.30 uur begint en waar hij van P24 moet komen, opgelost is. "Voor vandaag lijkt het in ieder geval goed te werken, dus laten we hopen dat we deze race kunnen uitrijden en informatie kunnen opdoen." Hij weet wel dat een puntenfinish op dit circuit, waar inhalen een uitdaging is, niet vanzelfsprekend is. "Van waar ik start gaat het geen goed resultaat worden, dat wordt heel lastig. Maar we gaan natuurlijk wel gewoon proberen om er een goede race van te maken. Gisteren leek ons racetempo beter dan ons kwalificatietempo. Hopelijk is dat vandaag hetzelfde en kunnen we naar voren."

Dit jaar verzorgt de SRO, de organisatie van veel GT3-races, de Balance of Performance voor de DTM. Het leidde na het weekend op Oschersleben tot kritiek van meerdere coureurs dat het een 'Porsche-cup' zou worden, maar op Zandvoort lijken de verschillende merken dichter bij elkaar te zitten. Vermeulen waardeert dat, maar ziet toch nog wat verschillen in de karakteristieken van de auto's. "Ik heb met Emil Frey Racing en de nieuwe Ferrari 296 tot dit weekend een heel goede ervaring", lacht Vermeulen. "Met de auto en steun van Ferrari zijn we heel blij. De DTM doet zijn best om alles zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen, maar je ziet gewoon dat de auto's heel anders zijn. Als je de Ferrari met de BMW vergelijkt, is het in de race gewoon heel zwaar voor ons", doelt hij op het feit dat de BMW met name snel is op de rechte stukken, zoals winnaar van race 1 Maro Engel ook al opmerkte. "We missen heel veel topsnelheid. In de kwalificatie zitten we er over één ronde vaak wel bij, vandaag dan niet zo goed voor beide auto's. Maar in de race is het gewoon zwaar op dit moment met de topsnelheid die we missen. Ik heb er vertrouwen in dat de DTM en SRO met de BoP aan de slag gaan om het zo eerlijk mogelijk te maken."

Hoewel het dus nog niet wil lukken dit weekend, geniet Vermeulen wel van het circuit en het aanwezige thuispubliek. "Zandvoort is ten eerste natuurlijk een heel mooie baan, een beetje old school maar na de veranderingen voor de Formule 1 toch weer een moderne baan. Ik denk dat die mix heel spectaculair is voor elke rijder. Voor mij is het extra speciaal omdat het mijn thuisrace is. Dat is natuurlijk wel mooi. Ook al staan we wat verder weg, het is een heel mooi circuit en ik denk dat er ook deze race veel gaat gebeuren."