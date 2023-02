Thierry Vermeulen debuteert met Emil Frey Ferrari in de DTM

Thierry Vermeulen is de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Hij reed vorig jaar al in de ADAC GT Masters en die klasse is deels opgegaan in de DTM, die eind vorig jaar werd overgenomen door de ADAC. De DTM moet daarmee in ere hersteld worden als de absolute topklasse van de Duitse autosport. Vermeulen debuteert in 2023 op dat niveau en doet dat met het Zwitserse Emil Frey Racing.

Het team debuteert in de DTM en heeft de Lamborghini’s voor dit seizoen ingeruild voor twee exemplaren van de nieuwe Ferrari 296 GT3. Het team onder leiding van Lorenz Frey-Hilti is de enige vertegenwoordiger van de Scuderia in de DTM. “We zijn blij dat we na de bevestiging van ons programma en de kalender eindelijk onze rijders bekend kunnen maken”, zegt Frey-Hilti. “We kunnen ons nu focussen op de aankomende testdagen.” Over de komst van Vermeulen zegt de teambaas: “Met Thierry Vermeulen hebben we een jonge, zeer getalenteerde coureur met ondersteuning van Red Bull binnengehaald. We kijken er enorm naar uit om het seizoen te beginnen met deze jonge line-up.”

Emil Frey Racing heeft Jack Aitken bevestigd als teamgenoot van Vermeulen. De Britse coureur was al langere tijd actief voor het team in de GT World Challenge Europe en de GT Masters. Hij had daarnaast nog een programma als junior in het Williams F1 Team, maar besloot die rol eind vorig jaar op te geven om zich te kunnen richting op een carrière in andere takken van autosport.