Om klokslag 09.05 uur in de nog wat frisse maar zonnige ochtend in Zandvoort ging de eerste vrije training voor de DTM van start. De baan was met 18 graden bij aanvang ook nog relatief koel, maar de meeste coureurs besloten vrijwel direct het asfalt op te zoeken. Ricardo Feller trapte het feest af met de eerste tijd van de sessie: 1.37.444. Vorig jaar was Maro Engel in diezelfde VT1 de snelste met 1.34.049, dus duidelijk was dat er nog enkele seconden te vinden waren. Fellers teamgenoot Kelvin van der Linde toonde heel snel aan dat het een stuk rapper kon, want in de Audi R8 GT3 Evo II van Abt Sportsline ging hij binnen de eerste tien minuten al naar 1.34.081. De twee Audi-coureurs voerden vroeg de boventoon, want niet veel later snelde Feller naar 1.33.856.

Thuisheld Thierry Vermeulen liet zich ook direct gelden. In de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing zette hij de derde tijd op de klokken, al was het gat naar de Audi-mannen aanzienlijk met zes tienden van een seconde. Nicki Thiim kon in de Lamborghini volgen op slechts 17 duizendsten van een seconde. Ook Clemens Schmid zat er met de zesde tijd in de McLaren 720S GT3 goed bij terwijl opviel dat de eerste BMW van Marco Wittmann pas op plaats tien te vinden was na twintig minuten trainen, de overige twee - René Rast en Sheldon van der Linde - begonnen rustiger met de achttiende en negentiende tijd. Ook Mercedes en Porsche waren in die eerste fase van VT1 niet vooraan te vinden: Arjun Maini noteerde de elfde tijd en was daarmee de best geklasseerde Mercedes-coureur toen de sessie halverwege was, Ayhancan Güven was met P12 de beste Porsche-coureur.

Naarmate de sessie vorderde meldden steeds meer Lamborghini's zich vooraan. Mirko Bortolotti sprong naar de derde tijd en verkleinde het gat tot de Audi Abt-coureurs tot twee tienden. Christian Engelhart volgde en verwees zo Vermeulen naar de vijfde stek. Met nog twintig minuten te gaan had ook Thomas Preining in de Porsche EMA Manthey snelheid gevonden: hij ging naar de vierde tijd met 1.34.432. Maini zorgde er ook voor dat een Mercedes in de top-tien belandde, want de Indiër sloot achter Preining en Thiim aan op de zesde plek.

Sterke start voor Vermeulen

Diezelfde Thiim zette in de slotfase van de training echter aan voor een snelle ronde en ging in de Lamborghini de beide Audi-coureurs voorbij: 1.33.713. De 35-jarige Deen was echter niet de enige die zich waagde aan een snellere run. Rookie Ben Dörr ging in zijn McLaren van P20 naar P9, waarmee hij teamgenoot Schmid naar P11 verwees. Intussen was ook Maximilian Paul bezig aan een verbetering en hij maakte de sprong naar de tweede tijd, op slechts 16 duizendsten van Thiim. Ook Vermeulen verbeterde zijn eigen tijd en ging het 4,259 kilometer lange duinencircuit rond in 1.34.009, wat hem de vijfde tijd opleverde. Teamgenoot Jack Aitken was sterker in sector 1, maar kwam uiteindelijk achter Vermeulen terecht. Uiteindelijk was na 55 minuten trainen Thiim de snelste in Zandvoort, gevolgd door de Lamborghini van Paul. De Audi Abt-coureurs volgden op P3 en P4 terwijl Vermeulen met de vijfde tijd sterk aan het DTM-weekend op eigen bodem is begonnen. Wittmann, Bortolotti, Aitken, Preining en Sheldon van der Linde completeerden de top-tien.

De tweede vrije training voor de DTM op Zandvoort begint om 12.55 uur en duurt 45 minuten. Vanwege de Le Mans-test op zondag zal er in de namiddag ook nog een kwalificatie plaatsvinden voor de tweede race van het weekend. Die begint om 17.00 uur en duurt twintig minuten.

Uitslag VT1 DTM Zandvoort