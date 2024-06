De eerste race op Zandvoort was er een om te vergeten voor Thierry Vermeulen, maar in race twee lagen de kansen voor het oprapen met de derde startplaats. Hij hield zich staande bij de start en had een goede pitstop waarmee hij voor Maximilian Paul terechtkwam en zo virtueel een plek opschoof. Kelvin van der Linde haalde hem toen echter in met een strakke move in Scheivlak en niemand hield er rekening mee dat Marco Wittmann met zijn late pitstop de leiding zou overnemen. Zo raakte Vermeulen plotseling in strijd om het podium, waarbij hij moest jagen op Van der Linde.

"Je probeert natuurlijk geen foutjes te maken en te kijken waar hij langzamer is en waar jij sneller bent", legt Vermeulen uit in gesprek met Motorsport.com. "Maar zoals we allemaal weten, is inhalen in Zandvoort absoluut niet makkelijk. Maar ik denk dat het een goed gevecht was, een paar keer zij aan zij. Buitenom was soms toch nog wat lastiger, dus dat lukte net niet. Maar ja, we zaten er dichtbij. Ik baal er wel van dat we net niet het podium hebben gehaald, omdat het team gewoon een goede job heeft gedaan. De kwalificatie was goed en als je van P3 start, wil je minimaal in de top-drie eindigen. Dat is vandaag niet gelukt. Ik denk dat het positieve wel is dat we hebben laten zien dat we vooraan goed kunnen strijden. En dat het team en ik daar waardig voor zijn, dus op naar de volgende."

Zo profiteerde Vermeulen dus van een mindere pitstop van Paul, maar staat aan het einde van de dag P4 achter zijn naam na een start van P3. Gevraagd of hij het gevoel heeft dat hij toch ergens wat heeft laten liggen, antwoordt de 21-jarige coureur: "Ja, we hebben zeker iets laten liggen. Voor de pitwindow had ik alleen Bortolotti, zeg maar, voor me van de jongens die daarna voor me zijn geëindigd. Dus dat betekent dat we door twee auto's zijn ingehaald gedurende de pitsfase. Dat heeft natuurlijk met een aantal dingen te maken. Inlap, pitstop zelf, outlap, maar ook de timing van alles. Dus ik denk dat we wel kritisch op onszelf moeten zijn en kijken waar we het verloren hebben. Kijk, het is vandaag gebeurd, maar het is niet de bedoeling dat je natuurlijk twee plekken verliest elke race. Je wil juist die twee winnen en dan had je gewoon tweede geëindigd."

Positief, maar niet perfect thuisweekend

Uiteindelijk blikt Vermeulen terug op een wisselvallig weekend, met de vijftiende plaats op zaterdag en de vierde plaats op zondag. Wel ziet hij zijn prestaties van dit weekend positief in, ook al verliep het dus niet perfect. "Ja, het is natuurlijk een hele goede kwalificatie en een mindere kwalificatie. Dus het is dan wel interessant om te kijken wat dan precies het verschil was. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het altijd meer naar die top-drie kan gaan? Dat zijn dingen die je leert. Dus ja, dat is altijd positief. Elk weekend leer je heel veel. Ik denk dat het heel positief was dat we nog steeds vierde zijn geëindigd, goede punten. We hebben een lastig seizoen tot nu toe. Ik denk dat de pace gewoon beter is dan vorig jaar. Maar we hebben een paar pechmomenten gehad. Natuurlijk een crash in Oschersleben, een lastige Balance of Performance in Lausitzring. En een slechte kwalificatie van mij gisteren. Dus deze P4 die daarna komt, die voelt altijd wel goed. Maar we zijn natuurlijk hongerig naar veel meer."

Voor nu moet Vermeulen dus nog even wachten op dat eerste DTM-podium, maar de snelheid die hij vandaag liet zien stemt hem optimistisch dat het podium niet lang meer op zich zal laten wachten. "Qua pace hoorden we vandaag absoluut thuis op het podium. Dus dat is al een begin", klinkt de coureur die onder de Verstappen.com Racing vlag rijdt strijdvaardig. "Maar ja, in de DTM, je ziet op het einde, na een uur racen, komen gewoon alle auto's, of van P2 naar het middenveld toe, gewoon in een treintje aan. Dus als jij een seconde verliest in de pitstraat of in de outlap, of met bepaalde strategiepunten, dan kost dat gewoon twee plekken, zoals vandaag ook is gebleken", besluit hij.