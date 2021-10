Teambaas Lawson over DTM-finale: “Een schande voor de sport”

Het allereerste seizoen van de DTM in het nieuwe GT3-tijdperk kende afgelopen weekend een controversiële ontknoping. Red Bull-coureur Liam Lawson startte de laatste race van pole-position en had een riante voorsprong in het kampioenschap, maar in de eerste bocht ging het al meteen helemaal mis voor de Nieuw-Zeelander. De coureur werd in de hairpin aangetikt na een bijzonder ambitieuze inhaalactie van titelconcurrent Kelvin van der Linde, waarna Lawson achteraan moest aansluiten.

De Ferrari van Lawson was door de aanvaring beschadigd geraakt, waardoor hij veel snelheid tekort kwam en een puntenfinish wel kon vergeten. Tot overmaat van ramp besloot Mercedes aan de kop van het veld vervolgens teamorders toe te passen. Lucas Auer en Philip Ellis gingen van hun gas, waardoor Maximilian Götz drie ronden voor het einde de leiding kon overnemen. Met zijn tweede overwinning van het weekend scoorde de Duitser het maximale aantal punten, waardoor hij Lawson achterhaalde in het kampioenschap en met drie punten verschil de titel afsnoepte van de Nieuw-Zeelander.

Een zwaar ontgoochelde Lawson had na afloop van de race al boos gereageerd op Van der Linde. De Zuid-Afrikaan werd door de Red Bull-coureur bestempeld als “de smerigste coureur waar ik ooit tegen geracet heb.” Ook zijn teambaas Ron Riechert deed daarna nog een duit in het zakje.

“We willen niet reageren op wat er gebeurd is op de baan”, sprak de AF Corse-teambaas tegenover Ran.de. “Het is een schande voor de sport wat er gebeurd is op het circuit. We hadden het eerlijk uit kunnen vechten en de beste coureur zou dan gewonnen hebben. Helaas is dat niet het geval.”

Volgens Riechert toonde Lawson zich zondag de betere coureur omdat hij zich zelfs in geslagen positie niet besloot te bemoeien met de titelstrijd. Door de schade aan zijn Ferrari was hij namelijk 20 seconden per ronde te langzaam, waardoor hij op de korte Norisring regelmatig op een ronde werd gezet door de leiders. De Nieuw-Zeelander ging iedere keer echter keurig aan de kant voor titelconcurrenten Van der Linde en Götz: “Liam had een hoop schade kunnen aanrichten, maar dat heeft hij niet gedaan”, vervolgt Riechert. “Dat is niet onze standaard namelijk, zoiets doen wij niet. Zoiets zullen we in de toekomst ook niet flikken. Lawson heeft veel klasse getoond door er boven te blijven staan.”

Rast neemt het op voor Van der Linde

Van der Linde kreeg na het incident in de openingsronde uit verschillende hoeken flink wat kritiek over zich heen. Audi-stalgenoot René Rast besloot het na afloop echter op te nemen voor de Zuid-Afrikaan: “Hij wist dat hij een risico moest nemen”, aldus de drievoudig DTM-kampioen. “Als hij gewoon achter Liam naar de finish was gerold zou het niet genoeg zijn geweest omdat hij 19 punten achterstand had.”

“Natuurlijk, op tv zag het er uiteindelijk uit alsof hij te agressief was en te laat in de remmen ging, maar ik denk dat hij er echt op gebrand was om op dat moment de leiding te pakken en dat leidde tot het incident. Het is alles of niets, en voor hem telt alleen maar alles. Dit was zijn eerste jaar in de DTM en dat wilde hij afsluiten met het kampioenschap.”

