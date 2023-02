Team Rosberg trekt zich na 24 jaar terug uit de DTM

Vanuit competitief en economisch opzicht heeft Team Rosberg de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen om de inschrijving voor de DTM te voltooien, stelt men in het persbericht. “We willen niet alleen meedoen, we willen races en titels winnen”, zegt teambaas Kimmo Limmatainen. “Dat is en blijft ons doel. Daar heb je ondersteuning voor nodig en helaas is het ons niet gelukt dat voor elkaar te krijgen voordat de registratietermijn verstreek aan het begin van februari. Het had voor ons daarom geen zin in te schrijven. Dat spijt me enorm omdat ik goede kansen zag om mee te doen voor de prijzen. We hebben onszelf ontwikkeld en de arbeid van deze winter stemde mij optimistisch over het komende seizoen.”

Team Rosberg deed 24 jaar mee in de DTM waarvan 17 met Audi Sport. De Nederlandse coureurs Christijan Albers (2002) en Patrick Huisman (2003) waren in de beginperiode van het team in de DTM actief voor Team Rosberg. De grote successen werden echter in het vorige decennieum behaald. Driemaal won René Rast het DTM-rijderskampioenschap voor de formatie die in de jaren ’80 opgericht werd door oud-coureur Keke Rosberg. In 2017 en 2019 werd ook het teamskampioenschap gewonnen. Het team was in 2022 met Dev Gore en Nico Müller actief in de DTM, die laatste was behoorlijk succesvol: hij won de tweede race van het openingsweekend in de Algarve. In het kampioenschap eindigde hij op P7.

Het team doet in 2023 niet mee in de DTM, maar stelt dat verdere projecten in de GT-racerij niet uitgesloten zijn. “We zijn bezig met de verkenning van nieuwe projecten in de GT-sport, een toekomstige terugkeer in de DTM is ook niet uitgesloten”, zegt Limmatainen. “Verder gaan we door met ons team in Extreme E, we zijn gemotiveerd om de titel terug te veroveren. TRE GmbH blijft een van de voorlopers als het gaat om de ontwikkeling van chassis voor personenwagens, dat blijft voor ons ook een belangrijke business.”