Te koop voor 1,7 miljoen: Aston Martin DTM-auto uit 2019

Na een teleurstellend seizoen trok R-Motorsport enkele maanden geleden de stekker uit het DTM-project. Daarmee kwam er al na een jaar een einde aan de deelname van de Aston Martin Vantage aan het Duitse kampioenschap. Een van de wagens staat nu opeens bij een autohandelaar in het Oostenrijkse Velden in de showroom. Het grijsblauwe design van R-Motorsport heeft bovendien plaatsgemaakt voor donkergroen.

“Het gaat hier om de testauto”, legt Alexander Armbruster, directeur van de autodealer in Velden, in gesprek met Motorsport.com uit. “We hebben goede contacten met HWA en zij vroegen ons de auto te verkopen.” Het bedrijf is gespecialiseerd in exclusieve sportwagens. Zo staat ook een Racing Point F1-bolide uit 2018 in de showroom.

De Aston Martin moet 1,68 miljoen euro kosten. Daarbij krijg je een tweedaagse rijcursus met de brute bolide en garantie op de levering van reserveonderdelen. Helaas mag je er niet mee de openbare weg.

Interesse? Meer informatie vind je hier.

Met medewerking van Sven Haidinger, Motorsport.com Duitsland