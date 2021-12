SSR Performance met twee Porsches in DTM-seizoen 2022

SSR Performance nam in het seizoen 2021 al met een wildcard deel aan de race op de Nürburgring. Daardoor stond er voor het eerst in de rijke DTM-geschiedenis een Porsche aan het vertrek. GT Masters-kampioen Michael Ammermuller maakte indruk met een startpositie op de tweede rij en twee goede races. Het team uit München heeft daarop besloten om komend jaar het gehele seizoen te rijden en twee bolides in te zetten. De coureurs die voor de formatie gaan uitkomen worden in een later stadium bekendgemaakt.

Stefan Schlund, managing director SSR Performance, noemt het een significante stap voor zijn team: “De komende weken en maanden worden heel spannend. Er staat ons veel werk te wachten, maar we houden van uitdagingen.”

De verwachting is dat er komend jaar opnieuw minimaal zes merken aan de start staan, waaronder de vier grote Duitse merken Audi, Mercedes, BMW en Porsche. Zij krijgen tegenstand van de Italiaanse raspaardjes van Lamborghini en Ferrari.