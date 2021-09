Bijzondere DTM-punten voor Flörsch in Assen: "Krijg lach niet van gezicht"

Beide vrouwen treden daarmee in de voetsporen van Rahel Frey, die negen jaar geleden als laatste vrouw een puntenfinish mocht bijschrijven. Twee jaar daarvoor deed Suzie Stoddart, inmiddels beter bekend als Susie Wolff, het ook al op de Lausitzring en in Hockenheim. Daarbij moet overigens wel aangetekend dat punten scoren toen nog iets lastiger was, aangezien alleen de eerste acht werden beloond. Desondanks is het voor Flörsch en Hawkey een fraaie opsteker dat ze inmiddels in hetzelfde lijstje mogen staan. Flörsch heeft de punten met P9 op eigen kracht behaald, Hawkey eindigde als elfde maar profiteert van het feit dat Lamborghini-coureur Mirko Bortolotti als gastrijder geen punten kan scoren.

Zonder geluk vaart niemand wel

"Poeh, ik ben hier echt waanzinnig blij mee, niet normaal. In de racerij heb je soms wat geluk nodig en dat hadden we vandaag", glundert Flörsch in gesprek met Motorsport.com Nederland. "Het was een bijzonder hectische race, bij de start gebeurde er in mijn rij al van alles en nog wat. Tijdens de rijdersbriefing hadden ze voorspeld dat het hectisch zou worden en dat het veel stop-and-go zou worden. Nou ja, dat bleek aardig te kloppen. Achteraan kun je de startlichten helemaal niet zien, waardoor je puur op de remlichten van je voorganger moet rijden. We hebben de stewards verteld dat er crashes van komen en precies dat is vandaag gebeurd."

Het heeft drie coureurs de kop gekost in de openingsronde en bracht Flörsch automatisch een stuk dichter bij hetgeen zaterdagochtend al haalbaar leek: punten scoren op de snelle omloop in Assen. "We hebben zeker geluk gehad met het uitvallen van anderen en ook met de timing van de safety car, dat geef ik eerlijk toe. Maar los daarvan hebben we het ook gewoon goed gedaan. De snelheid was goed en de strategie van Abt ook. Ik had nog wel een touché met nota bene Esmee waarna mijn stuur niet helemaal meer recht stond, maar goed, ik ben dolblij dat het eindelijk een keer onze kant op is gevallen."

Aangename kennismaking met TT Circuit Assen

Het is voor Flörsch persoonlijk ook een opsteker van jewelste. Zo kent het grote publiek haar vooral van de monstercrash in Macau en de veerkracht die ze daarna toonde. De blondine ziet de eerste DTM-puntenfinish dan ook vooral als loon naar werken. "Zeker. Op de Red Bull Ring hebben we ook al een goede stap gezet. Persoonlijk kon ik daar veel progressie boeken en de race pace van onze auto is gewoon prima. We moeten er nog wel aan werken om alles over één ronde goed te krijgen, maar voorlopig krijgen ze die lach niet van mijn gezicht!"

Die lach hangt natuurlijk samen met het fraaie resultaat, al kan het TT Circuit de Duitse ook zeer goed bekoren. "Dit is mijn allereerste keer hier, maar ik houd nu al van dit circuit. Toen ik hier gisteren mijn eerste rondjes draaide, wist ik meteen 'oeh, dit gaat cool worden'. Vandaag hebben we ook gezien dat dit circuit spektakel kan opleveren en dat willen fans graag zien. Ik zou het dus absoluut niet vervelend vinden als Assen volgend jaar weer op de kalender staat."

Lof van de teambaas

De teambaas van Audi Abt is eveneens te spreken over het TT Circuit Assen, maar zo mogelijk nog meer over de zaterdagse verrichtingen van Flörsch. "Ik ben enorm blij voor Sophia en wil haar graag feliciteren met deze eerste punten in de DTM", zo laat Thomas Biermaier na de race aan Motorsport.com Nederland weten. "Zij verdient deze opsteker volledig en heeft vandaag goed werk geleverd. In deze extreem hectische race is ze uit de problemen gebleven, heeft ze zelf geen fout gemaakt en had de snelheid ook gewoon goed te pakken. Dat is voor ons het lichtpuntje van de dag", duidt hij impliciet op de ongelukkige safety car-fase die de middag van zijn andere coureurs om zeep hielp.