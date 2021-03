Sophia Floersch debuteert met Audi in DTM

Rahel Frey en Susie Wolff waren negen jaar geleden de laatste vrouwen die deel uitmaakten van de DTM-grid. Dit jaar zal het kampioenschap voor de elfde keer een vrouw mogen verwelkomen: de 20-jarige Sophia Floersch zal dit jaar namelijk debuteren in de Duitse raceklasse. Hoewel de officiële bevestiging nog even op zich laat wachten, heeft de coureur uit München volgens Motorsport.com een contract getekend bij het team van Abt Sportsline, waar ze dit jaar achter het stuur zal klimmen van een Audi R8 LMS.

Combinatie met WEC

Floersch was de afgelopen seizoenen onder andere met het Nederlandse Van Amersfoort Racing actief in de formulewagens. Bij het grote publiek werd ze eind 2018 vooral bekend door haar gigantische crash in Macau. Vorig jaar maakte ze ook haar debuut in de langeafstandsracerij. Zo nam ze met een LMP2-bolide van Richard Mille Racing als onderdeel van een geheel vrouwelijke line-up deel aan de European Le Mans Series en nam ze voor hetzelfde team samen met Beitske Visser en Tatiana Calderon ook deel aan de 24 uur van Le Mans.

Dit jaar zal Floersch samen met Visser en Calderon de opstap maken naar het World Endurance Championship en zullen ze opnieuw gaan racen met de Oreca van Richard Mille Racing. Floersch gaat haar WEC-avontuur echter combineren met een debuut in de DTM, waarmee ze ook achter het stuur zal kruipen van een DTM-bolide.

Bij het team van Abt zal Floersch komend DTM-seizoen gezelschap krijgen van Mike Rockenfeller en Kelvin van der Linde. Helemaal onbekend is de blondine niet in het DTM-wereldje: vorig jaar maakte ze al deel uit van de presentatie van de nieuwe elektrische plannen van de DTM, terwijl zij als ambassadeur ook verbonden is aan Schaeffler, de hoofdsponsor van de Duitse raceklasse die tevens nauwe banden heeft met Audi.

Mogelijk zal Floersch dit jaar niet bij alle DTM-races aan de start kunnen verschijnen. Het raceweekend op de Nürburgring valt namelijk samen met de 24 uur van Le Mans, die vanwege het coronavirus is verplaatst naar het weekend van 21 en 22 augustus.