Rast wint ook tweede race Zolder, Frijns valt uit

Robin Frijns kwam in een tumulteus verlopen race niet aan de finish. De Nederlander werd al in de tweede ronde het slachtoffer van een aanrijding tussen Fabio Scherer en Jonathan Aberdeen. Die laatste tikte Scherer aan waardoor die de controle over zijn Audi verloor en tegen de zijkant van Frijns schoof. De schade aan de auto van Frijns was dusdanig groot dat hij de strijd moest staken.

Wat volgde was een safety car-periode, met daarachter het leidende trio Ferdinand Habsburg, Rast en de inmiddels naar P3 opgeschoven Müller. Vooraan was het mede door de bandenstops stuivertje wisselen tussen Rast en Habsburg waarbij de Oostenrijker, die vanaf pole was vertrokken, uiteindelijk wegens technisch malheur forfait moest geven.

Müller werd in zijn jacht op Rast flink in de weg gezeten door Jamie Green, de teamgenoot van Rast, maar tenslotte wist Müller toch aan de Engelsman voorbij te gaan en op te schuiven naar P2. Daarachter was er een verrassend podium voor Kubica. De Pool had een perfecte strategie uitgestippeld en profiteerde daarbij gretig van alle uitvallers om hem heen (slechts tien coureurs bereikten de finish).

Rast neemt door zijn overwinning verder afstand in de titelstrijd. Hij heeft met nog één raceweekend te gaan 19 punten voorsprong op Müller en 41 punten op Frijns.

Uitslag DTM Race 2 - Zolder II