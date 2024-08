Van der Linde verrast met DTM-zege op Nürburgring, Vermeulen zesde

Eerder op zondag had Sheldon van der Linde zich op een opdrogende baan nog op de negende positie gekwalificeerd. De pole-position was voor Maro Engel, die slechts 0.007 seconde sneller was dan Ricardo Feller. Dat tweetal dook als de nummers een en twee de eerste bocht in, maar daarachter slaagde Van der Linde erin om meteen op te stomen naar de derde positie. Hij kreeg daarbij een handje hulp van oudere broer Kelvin van der Linde, die Luca Stolz in een spin tikte bij de start. Nog voordat de safety car na vijf minuten op de baan verscheen door de stilgevallen Nicki Thiim, had de jongste Van der Linde de tweede positie al overgenomen van Feller.

Na de hervatting zette Van der Linde ook de aanval in op Engel, die zich echter kranig weerde en meerdere inhaalpogingen verijdelde voor de safety car na twintig minuten wederom op de baan verscheen. Met het einde van de neutralisatie begon ook de reeks pitstops. Van der Linde dook als eerste de pits in, een ronde later gevolg door Engel en Feller. Dat tweetal keerde voor de Zuid-Afrikaan van Schubert BMW terug op de baan, al duurde het nog geen ronde voordat Feller alweer opzij werd gezet. Niet veel later kreeg Van der Linde zelfs de leiding in handen. Engel werd in bocht 1 door René Rast in een spin getikt, waardoor hij terugviel naar wat netto de tweede plek was.

In de laatste twintig minuten van de race had Van der Linde alles onder controle om uiteindelijk met drie seconden voorsprong als winnaar over de finish te komen voor zijn eerste zege sinds september 2023. Engel werd tweede, op ruim twee tellen gevolgd door Marco Wittmann in de tweede Schubert BMW. Kampioenschapsleider Kelvin van der Linde werd vierde en breidde zodoende zijn voorsprong op Mirko Bortolotti - die negende werd - verder uit. Ayhancan Güven kwam in zijn Manthey EMA Porsche als vijfde over de finish, voor Thierry Vermeulen. De Nederlander van Emil Frey Racing Ferrari knokte zich vanaf de zeventiende positie naar P6. Thomas Preining, Feller, Bortolotti en Franck Perera completeerden de top-tien.

Het DTM-seizoen wordt over drie weken vervolgd met een krachtmeting op de Oost-Duitse Sachsenring.

Uitslag tweede race DTM Nürburgring