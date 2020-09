Frijns opent als snelste man in Assen, Audi klasse apart op vrijdag

Het is dit seizoen een vertrouwd beeld in de DTM: Audi, het merk dat de Duitse merkenklasse eind 2020 zal verlaten, deelt met groot vertoon van macht de lakens uit. Op de Lausitzring wist BMW met twee zeges nog wel eens iets terug te doen, maar dat lijkt een eenmalige uitschieter te zijn geweest. In de Drentse hoofdstad werden de gebruikelijke verhoudingen vanaf het allereerste moment in ere hersteld. Voor zaterdag en zondag valt hetzelfde beeld verwachten, des te meer omdat het TT Circuit banden vreet en de slijtage van het rubber een grote rol zal spelen. BMW blinkt daar normaliter ook niet bepaald in uit, hetgeen het perspectief voor het merk uit München nog iets deprimerender maakt.

In de ochtendsessie werd de realiteit van dit moment al rap duidelijk: Audi vatte de koe meteen bij de horens, BMW moest het ondanks het getankte vertrouwen op de Lausitzring met de kruimels doen. Zo bezette het merk met de vier ringen in de eerste vrije training - houd u vast - de eerste vier posities. Loïc Duval zette met 1.24.293 de snelste tijd op de klokken, kampioenschapsleider Nico Müller sloot op drie tienden aan. Thuisrijder Frijns en regerend kampioen René Rast maakten het feest daarachter compleet. De voornaamste titelkandidaten zijn daarmee ook al meteen benoemd. De Zwitser Müller gaat immers soeverein aan kop in de tussenstand, Rast en Frijns volgen op respectievelijk 36 en 41 punten.

Frijns toont zich weer imponerend snel over één ronde

Laatstgenoemde gaf in aanloop naar het raceweekend op het Drentse asfaltlint aan vooral aan zijn racepace te willen werken. De Limburger heeft voor vier van de zes verreden races pole-position veroverd, maar wist dat over een race-afstand nog niet om te zetten in zijn felbegeerde eerste DTM-zege. Op vrijdagmiddag liet Frijns opnieuw zien dat het met de snelheid over één ronde wel snor zit. Onder een voorzichtig zonnetje en met aangename temperaturen liet hij de klokken van het TT Circuit stoppen op een 1.23.547. Die ronde was opmerkelijk sneller dan de pole-position tijden van vorig jaar, toen de DTM voor het eerst een bezoek aan Assen bracht.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat Frijns de trainingsdag als snelste man afsloot. Abt-teamgenoot Müller gaf als naaste belager 0.203 van een seconde toe op de Nederlander. Rast en Duval completeerden achter dit duo de top-vier, met dus dezelfde namen vooraan. Een tweede overeenkomst met de eerste training was dat we de beste BMW-piloot 'slechts' op plek vijf konden vinden. Voormalig F1-coureur Timo Glock tekende aan het begin van de middag voor die vijfde tijd, terwijl Phillip Eng zich in de tweede training op P5 wist te nestelen. Robert Kubica, die tot dusver een miserabel debuutseizoen in de DTM kent, wist de dag zowaar als achtste af te sluiten. Een welkome opsteker voor de Pool in dienst van het BMW-klantenteam ART.

