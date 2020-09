Frijns titelkandidaat in DTM? "Dit was zeker niet zijn laatste zege"

Lange tijd zat Frijns tegen die eerste zege aan te hikken, maar in het eerste weekend van september was het eindelijk raak. Raak voor eigen publiek zelfs en ook raak na een zenuwslopende slotfase. Op zondag stond er in de regen ogenschijnlijk weer geen maat op Frijns, maar werd hij verrast door een sublieme tactiek van BMW-coureur Sheldon van der Linde. Frijns liep de overwinning zodoende mis, maar heeft zijn achterstand op teamgenoot en klassementsleider Nico Müller in het kampioenschap alsnog verkleind tot 26 punten.

"Jammer genoeg is die zege van zaterdag nog niet zijn laatste geweest, al heb ik hem nadien wel meteen verteld dat het zo wel mooi geweest is voor dit jaar", grapt Müller in de persconferentie over zijn Nederlandse teamgenoot bij Abt. "Toen ik in de voorbije weken steeds naar een titelstrijd met René [Rast] werd gevraagd, heb ik meteen gezegd dat ik hem zeker niet als enige tegenstander zie. Robin toont namelijk ieder weekend zijn klasse, het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat hij zijn eerste overwinning kon boeken. Nou, dat is wel gebleken..."

Het Audi-team van Abt steekt er tot dusver sowieso bovenuit in het DTM-seizoen 2020, met beide coureurs bovenaan de rangschikking. Een titelstrijd lonkt voor beide ijzers in het vuur, waarbij Müller zeer zeker naar zijn teamgenoot kijkt. "Robin is één van de gasten die gewoon goede resultaten verdient, zo simpel is het. Hij is snel, getalenteerd en we maken elkaar als teammaten steeds beter. Dat maakt ons sterker als team voor de rest van dit seizoen maar ook als individuele coureurs. Tegelijkertijd is dit seizoen nog lang en weet ik zeker dat René [Rast] ook nog terugkeert vooraan. Eigenlijk is dit nog niet het moment om naar het kampioenschap te kijken, we moeten er in deze fase vooral iedere racedag het maximale uithalen."

Rast krijgt eindelijk tegenstand: "Maar dat motiveert me juist"

Blijft overeind dat de titelstrijd tussen drie mannen lijkt te gaan. Müller leidt zoals gezegd met 26 punten voorsprong op Frijns, terwijl Rast op P3 44 punten toegeeft. Daarachter is een groot, gapend gat te zien richting Loïc Duval. Voor Rast valt z'n derde plek trouwens een soort van nieuwe realiteit te noemen. Na het vorige seizoen, waarin hij de Duitse merkenklasse volledig domineerde, gaat het ditmaal een stuk stroever. "Het is inderdaad erg lastig om nu met die mannen van Abt te vechten, maar er kunnen nog veel dingen veranderen tijdens het seizoen", laat hij in gesprek met Motorsport.com weten. "Of ik nog vertrouwen heb in een titelstrijd? Zeker wel. We hebben al wat dingen aan de auto verbeterd, al konden we dat op zondag niet tonen door de regen. Maar goed: ik heb er vertrouwen in dat we met Abt kunnen vechten."

Wat al wel vaststaat, is dat de rollen na acht races zijn omgedraaid: Rast is niet langer de prooi, maar juist de jager. "Ja, al heb ik in het verleden al wel vaker serieuze tegenstand gehad. In 2018 met Mercedes en Gary Paffett bijvoorbeeld, in 2017 met Mattias Ekström en vorig jaar nog met Nico Müller. Abt zal dit jaar vast nog wel foutjes maken, juist dan moeten we toeslaan." Aan de strijdlust van Rast ligt het in ieder geval niet, hij is allerminst van plan om de handdoek te gooien. "Om eerlijk te zijn geeft dit me alleen maar meer motivatie. Ik sta elke ochtend op met het idee 'laten we ze vandaag proberen te pakken'. Ik houd van een goede uitdaging en ook van deze situatie waarin we iets goed moeten maken. Ik geef nooit en te nimmer op. Gefrustreerd over tegenslagen ben ik trouwens ook niet lang hoor. Natuurlijk baal ik van het voorbije weekend, maar na een paar uur gaat de blik alweer op wat komen gaat."

Frijns blijft nuchter: "Moeten vooral zo doorgaan"

Dat is een dubbel raceweekend op de befaamde Nürburgring. Waar Frijns door concurrenten wordt gezien als serieuze gegadigde voor nieuwe zeges en voor de titel in het laatste jaar van Audi, blijft hijzelf vooral nuchter. De Limburger koestert het weekend in de Drentse hoofdstad, maar wil daar geen vergaande consequenties aan verbinden. "Het seizoen is nog maar halverwege hè", stelt hij koeltjes. "Maar ik zit er wel bij, eigenlijk al vanaf het begin. Natuurlijk kijk je wel eens naar de stand in kampioenschap en sta ik nu tweede, maar dat maakt nog niet zo veel uit. Als we blijven doen wat we nu doen, vooraan starten en iedere race een podium pakken, dan zullen we wel zien waar we staan met twee à drie weekenden te gaan. Maar als we dit volhouden, ben ik er sowieso wel bij om voor het kampioenschap te vechten."

VIDEO: De eerste DTM-overwinning van Frijns op het TT Circuit Assen