Frijns steekt hand in eigen boezem na crash bij uitgang pits

Frijns had zich in de afgelopen races juist opgeworpen als kandidaat voor het kampioenschap, dus zijn DNF kwam zeer ongelegen. De coureur uit Maastricht lag derde in de race toen hij in de elfde ronde van de race een vroege pitstop besloot te maken. Vervolgens ging het mis bij de uitgang van de pits. “Gloednieuwe banden eronder, geen grip aan de voorkant en dat was dat”, lichtte Frijns nadien het merkwaardige moment toe. “Natuurlijk is het mijn fout”, voegde hij toe. “Als je de muur raakt, dan is het je eigen fout. Er zit maar één iemand in de auto en dat ben ik.”

Frijns, die tweede was geworden in de eerste race op Zolder, zakte door het gebeuren van de tweede naar de derde plek in het kampioenschap. René Rast, die beide races op de Belgische omloop op zijn naam schreef, is de Nederlander voorbij gegaan in de stand. Ten opzichte van leider in het klassement én teamgenoot Nico Müller valt de schade echter mee. De Zwitser ging niet op tijd naar binnen nadat de safety car naar buiten was gegaan voor Frijns en moest daardoor na de neutralisatie alsnog zijn verplichte pitstop maken. Hij werd hierdoor slechts negende, waardoor Frijns het verschil met Müller met maar twee punten zag oplopen. Volgens Frijns doet hij dan ook nog volop mee in de strijd om de titel. “Ja, er zijn nog honderd punten te verdienen in de komende vier races en ik sta maar zestien punten achter.

De DTM heeft komend weekend opnieuw twee races op Zolder. Het seizoen wordt vervolgens op 7 en 8 november afgesloten op de Hockenheimring.