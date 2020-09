Frijns weer succesvol in DTM: "Deze zege voelt anders dan in Assen"

De ontlading was groot op het TT Circuit Assen, immens zelfs, toen Frijns aldaar zijn eerste en ook langverwachte overwinning wist te behalen. Acht dagen later bleek het gezegde 'als er één schaap over de dam is, volgen er meer' te kloppen voor Frijns. De ban was gebroken in de Drentse hoofdstad, waarna er in de Eifel een nieuwe zegetocht volgde. "Maar deze is echt heel anders dan die zege van vorige week in Assen hoor. En deze voelt ook heel anders dan die in Assen", zo laat Frijns na afloop aan onder meer Motorsport.com weten.

Met overmacht naar winst na malheur teamgenoot

"In Assen moest ik echt tot de allerlaatste bocht vechten met Loïc Duval en Nico Müller. Hier was dat niet het geval." Frijns duidt hiermee op de geruststellende voorsprong die hij op de Grand Prix lay-out van de Nürburgring wist op te bouwen. Dat was naast de eigen klasse ook te danken aan motorisch malheur bij Abt-teamgenoot Müller, die naar verluidt 15 pk moest missen in de tweede stint. "In de eerste stint zat ik achter Nico en waren we enorm aan elkaar gewaagd. Geen van beide was echt sneller en we reden samen weg van de rest. Na de pitstops heb ik aangezet om het gat te dichten. Dat ging vrij makkelijk, maar toen ik dicht achter Nico reed, zag ik wel waarom. Hij had een probleem met zijn auto en verloor veel snelheid."

Tekst gaat verder onder de foto:

Dat euvel zou Müller uiteindelijk terugwerpen tot de vijfde stek, terwijl Frijns doorstoomde en zijn tegenstrevers pas na de finish weer terug zag. "Of ik ook had kunnen winnen zonder die problemen bij Nico? Poeh, dat is lastig om te zeggen. Het is wel zo dat Nico in de eerste stint nog geen problemen had en dat ik hem toen ook al goed bij kon volgen zonder DRS en 'push-to-pass' te gebruiken. Met die middelen had ik wel een aanval in kunnen zetten. Maar of dat in de tweede stint ook mogelijk zou zijn geweest? Dat zullen we nooit weten."

Bikkelharde strijd en vliegles op zaterdag

Het is eigenlijk ook maar bijzaak. Zo moet Frijns nu vooral zijn eigen zegeningen tellen, zeker in het kampioenschap. Hij maakte op zondag eigenlijk goed wat hij op zaterdag had verloren. Toen bleek Müller juist een klasse apart en moest Frijns op gepaste afstand met regerend kampioen René Rast afrekenen voor P2. Frijns was duidelijk sneller, maar kon het uiteindelijk niet bolwerken. Sterker nog: hij kwam slechts als vijfde aan de meet. Een spin in de eerste bocht was daar debet aan. Frijns probeerde het aan de binnenkant bij Rast voor P2, kwam met vier wielen los van de grond omdat hij de kerbstones raakte en ging bij de landing in de rondte.

Het leek een iets te enthousiaste manoeuvre van Frijns, maar de hoofdrolspeler denkt daar zelf anders over. "Ik kwam natuurlijk van ver, maar dat had ik daarvoor ook al eens gedaan en toen lukte het wel. Ik was bij die eerste bocht sowieso erg sterk bij het aanremmen. Zonder contact met die kerbstone had ik de bocht zeker gehaald", luidt zijn kant van het verhaal. Dat Frijns de kerbs raakte, had volgens de coureur uit Maastricht alles met Rast te maken. "Er was een gat, maar dat gat gooide hij langzaam maar zeker dicht. Maar als je eenmaal hebt besloten om in een gat te duiken, dan kun je niet meer terug. Maar goed: omdat René geen ruimte meer liet voor een andere auto, moest ik wel over die kerbstones, puur om contact te vermijden."

Onderaan de streep neemt Frijns een eerste en een vijfde plek mee. De achterstand op klassementsleider Müller bedraagt zoals gezegd 29 punten met nog vier weekenden te gaan, ééntje op de kortere variant van de Nürburgring, twee weekeinden op Zolder en een seizoensfinale op de Hockenheimring. Frijns is nog steeds in de race voor de titel, des te meer omdat zijn team (Abt) nog immer de lakens uitdeelt. "Wat het geheim daarvan is? Goh, ik kan niet zeggen dat we iets anders doen dan andere teams, het gaat dit jaar gewoon goed. Afgelopen weekend hadden we zeker een voordeel, maar de DTM blijft enorm competitief. Voor hetzelfde geld is het volgende week andersom", behoudt Frijns de focus en rekent hij zich duidelijk nog niet rijk.

Met medewerking van Sven Haidinger

