Frijns na opgave in Zolder: DTM-titel is "mission impossible"

Frijns knokte tijdens het seizoen 2020 samen met Audi-stalgenoten René Rast en Nico Müller voor de titel dankzij meer regelmaat en zelfs vijf poles in de eerste zes races. In Zolder liep het echter mis. Tijdens het eerste weekend ging hij zelf bij het uitrijden van de pits de muur in. In de tweede manche werd hij aangetikt door een stuurloze Fabio Scherer.

De schade is nu 41 punten achterstand op tweevoudig kampioen Rast met nog 56 punten te verdienen in de seizoensfinale van Hockenheim. Daarom gooit Frijns wat de titelstrijd betreft de handdoek in de ring. "Als je 20 of 30 punten achterstand hebt is het mission impossible", stelde Frijns. "Ik heb het dus niet meer in handen. Ik moet hopen op fouten van anderen, maar ik denk nu niet meer aan het kampioenschap. Ik doe gewoon mijn job en dan zie ik wel waar ik uitkom. Mathematisch heb ik nog een kans, maar het zou na de eerste race best over kunnen zijn."

Frijns zou nog wel van waarde kunnen zijn voor Müller, zijn teamgenoot bij Abt. "Nico zit nog volledig in de titelstrijd. Ik weet niet of ik hem echt kan helpen, maar als we aan het vechten zijn zal ik zijn leven niet te moeilijk maken."

Wat het incident in Zolder met Scherer en Aberdein betreft wil Frijns geen schuldige aanduiden. "Ik heb achteraf de beelden gezien. Ik zou de schuld niet op een persoon afschuiven. De ene beweegt tijdens het remmen, de andere probeert hem te vermijden maar is ook aan het remmen. Ik zag Aberdein heel snel op me afkomen, dus ik stuurde sneller in om te voorkomen dat Aberdein me zou raken. Maar ik zag Scherer niet. Ik zal in de bocht en werd aangereden."

