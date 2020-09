Frijns na eerste Nederlandse DTM-zege in 16 jaar: "Grote opluchting"

In de rijke geschiedenisboekjes van de DTM moeten we terug naar 2004. Zestien jaar terug om een Nederlandse winnaar tegen te komen in de annalen. Destijds trok Christian Albers in zijn Mercedes aan het langste eind op het circuit van Estoril. Inmiddels is Mercedes er niet meer bij en Estoril al lang en breed van de kalender verdwenen. Om te beseffen hoe lang het geleden is dat het Wilhelmus klonk in de DTM, hoeven we alleen maar naar de reactie van Frijns te kijken. "Zestien jaar geleden, serieus? Goh, dat was Albers zeker? In ieder geval ver voor mijn tijd."

Opluchting en vreugde na frustrerende momenten in DTM

Op deze zaterdagmiddag stond Frijns zelf in het middelpunt van de aandacht. Deze overwinning smaakt zeer zoet, des te meer doordat Frijns er hard voor heeft moeten vechten. "Het is een grote opluchting om eerlijk te zijn. Ik ben vaak in de positie geweest om een race te winnen, zeker ook dit jaar. Maar telkens ging er wel iets mis, of het nou met de racepace was, de bandendegradatie of iets anders. Maar vandaag viel alles eens samen. Om dan hier in Assen te kunnen winnen, ik had eigenlijk geen betere plek kunnen bedenken", laat een opgetogen Frijns aan onder meer Motorsport.com weten.

De overwinning krijgt extra lading doordat Frijns ook de andere kant van de medaille goed kent, de tegenslag. Bijvoorbeeld vorig jaar bij het eerste bezoek van de DTM aan Assen, toen werkelijk alles tegenzat. "Of dit de mooiste zege uit mijn carrière is? Omdat het zo lang heeft geduurd, vind ik van wel ja. De laatste drie jaren in DTM zijn voor mij soms frustrerend geweest. Iedereen weet dat er wat politieke spelletjes zijn gespeeld in de afgelopen jaren, toen ikzelf niet meer in de titelstrijd zat. Nu valt dat op zich wel mee, aangezien de teamorders weg zijn. We zijn vrij om te racen, al zeg ik niet dat het daaraan heeft gelegen hoor. Maar als je ziet dat ik er al vaak dichtbij ben geweest, dat ik vier pole-positions heb gehaald maar die niet heb kunnen verzilveren met een overwinning, dan heeft mij dat af en toe best pijn gedaan. Om het hier eindelijk te kunnen doen, is dan ook wel een opluchting voor mij."

"Had geen ronde langer moeten duren"

De wijze waarop Frijns het deed, valt indrukwekkend te noemen. Waar de Abt-coureur in de voorbije maanden nogal eens werd geveld door de slijtage van het rubber, had hij ditmaal 'Alles im Griff' - zoals de Duitsers zo mooi zeggen. Hij stopte later dan zijn tegenstrevers Loïc Duval en Nico Müller en wist in de slotfase toe te slaan met een beslissende inhaalactie op de Veenslang. "Ik wist dat ik sneller was en heb bewust een gat van een seconde laten vallen op Loïc Duval om mijn banden niet kapot te rijden", duidt hij op angst voor de vooraf voorspelde bandenslijtage. "Toen ik op een gegeven moment zag dat zijn tempo wat inzakte, heb ik mijn kans gepakt om een halve ronde echt veel van de banden te vragen om het gat te dichten. Toen blokkeerde hij ook nog een bandje in bocht vijf en was hij wel zo'n beetje gezien."

Daarna stonden er nog acht minuten en een extra ronde op de klok. Frijns hield glorieus stand, al waren de verschillen aan de kop marginaal en probeerde Duval nog een keer terug te slaan. "Mijn voorbanden waren eraan, vooral linksvoor. Dit had niet nog een ronde langer moeten duren", reageert hij op een vraag van Motorsport.com. Daarnaast heeft de lay-out van het TT Circuit - waar inhalen heel lastig is - ook een handje geholpen. "Ja, de rechte stukken zijn hier niet zo lang waardoor het effect van DRS en 'push-to-pass' wat kleiner is. "Als ik op Hockenheim in exact dezelfde situatie had gezeten, dan had ik die wedstrijd nooit kunnen winnen."

Titelstrijd? "Is nog vroeg, maar ik doe zeker mee"

De realiteit is dat Frijns op het ereschavot wel de hoogste trede mocht beklimmen. Bijkomend gevolg is dat hij regerend kampioen René Rast heeft ingehaald in de tussenstand en nu tweede staat achter teamgenoot Nico Müller. "Of ik serieus mee kan doen om de titel? Het seizoen is nog maar halverwege hè. Maar ik zit er sowieso bij, eigenlijk al wel vanaf het begin. Natuurlijk kijk je wel eens naar de stand in kampioenschap en ik sta nu tweede, dertig punten achter Nico, maar dat maakt op zich nog niet zo veel uit. Als we blijven doen wat we nu doen, vooraan starten en iedere race een podium pakken, dan zullen we zien waar we staan met twee à drie weekenden te gaan. Maar dan ben ik er sowieso bij om voor het kampioenschap te vechten."