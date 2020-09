Frijns doet goede zaken in Assen: "Erg tevreden over dit weekend"

Lange tijd zat Frijns tegen die eerste overwinning aan te hikken. De Audi-coureur sloeg op zaterdag toe in een bloedstollende finale en leek er in de zondagse regen meteen een tweede triomf aan toe te voegen. Frijns stormde vanaf P3 naar voren en verdween na het passeren van Loïc Duval helemaal aan de horizon. Het gat met de naaste belagers groeide zelfs tot tien seconden, al kwam de bedreiging ineens uit onverwachte hoek: Sheldon van der Linde in zijn BMW M4. De Zuid-Afrikaan ging vroeg naar binnen voor een nieuw setje regenbanden en spinde daar aan het eind van de rit garen bij, als een duveltje uit een doosje.

Toen Frijns zelf naar binnen ging en zich fier aan de leiding waande, zag hij ineens zo'n BMW langszij komen. "Tja, toen ik hoorde 'je vecht met Sheldon bij het uitkomen van de pits' was ik eerlijk gezegd behoorlijk verbaasd. Ik dacht eigenlijk dat ik op weg was naar een nieuwe overwinning", laat Frijns nadien weten. "Maar kijk, dat is een stukje communicatie en dat mag nou eenmaal niet in de DTM. Je kunt tijdens de wedstrijd niet met het team praten. Als iemand tijdens de wedstrijd tegen mij had gezegd ‘je vecht met Sheldon’ dan had ik misschien wel iets meer risico genomen op de baan, ik had wellicht nog wel wat over. Maar goed: dat weet je als coureur niet, je kijkt alleen maar naar de schermen en ziet de grote voorsprong daarop."

Na de code rood en herstart kon Frijns de BWM-coureur in kwestie niet meer verschalken voor winst. Toch levert dat geen frustraties op en doet het ook niets af aan het glansrijke weekend op de Drentse hei. "Nee, zeker niet. Met een overwinning en een tweede plek mag ik absoluut niet klagen, echt niet", laat Frijns in gesprek met Motorsport.com weten. "De kwalificaties liepen misschien niet helemaal zoals gepland. Ik heb dit jaar al vier keer pole gedraaid, maar hier lukte het net niet. Dat was jammer. Maar voor de rest verliep het hele weekend zoals gepland, misschien nog wel beter. Ik pakte gisteren natuurlijk die zege, een moment waar ik heel lang op heb gewacht. Vandaag in de regen dacht ik zoals gezegd weer te winnen, zat ik goed in mijn vel maar ik werd net tweede op strategie. Maar ach, dat lag nou eenmaal niet in mijn handen. Ik denk dat ik persoonlijk een heel goed weekend heb gehad en het team ook zeer zeker."

Dat laatste is een understatement: Abt is sensationeel sterk in het DTM-seizoen 2020, met tot gevolg dat Nico Müller en Frijns bovenaan staan in het kampioenschap. De titelstrijd lijkt open te liggen voor de enige Nederlander in de DTM. "Het seizoen is nog lang hè, maar het klopt wel: ik heb tot dusver altijd de snelheid gehad om vooraan te rijden en om voor overwinningen te vechten. Maar goed, Nico, René Rast en ik zitten gewoon heel dicht bij elkaar. We zitten altijd in de top-drie, als ik win dan worden zij tweede en derde. Dus het is niet zo makkelijk om die 26 punten achterstand in te halen, tenzij Nico problemen krijgt natuurlijk maar dat hoop ik niet voor mijn teamgenoot. Maar wij moeten gewoon zo doorgaan en niet zitten slapen. De concurrentie zal extra hard vechten om het gat te dichten, maar voor mij mag het nog wel even zo blijven." Wat rest: het memorabele raceweekend in Assen nemen ze Frijns nooit meer af, met die felbegeerde overwinning als welverdiende kroon op het werk. "Dat was prachtig, ik kijk zeer tevreden terug."

