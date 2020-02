Heeft Kubica geen opties meer bij fabrieksteam in DTM?

Aberdein eindigde als rookie met Audi-klantenteam WRT op de tiende plaats in het kampioenschap. Hij scoorde 67 punten, 45 meer dan zijn teamgenoot Pietro Fittipaldi. Ook wist hij in Assen en op de Nürburgring de vierde plek te behalen. In eerste instantie zou hij in dit jaar in dienst van Audi blijven, als reservecoureur voor zowel het DTM- als Formule E-programma. De kans was groot dat hij Robin Frijns in de DTM zou vervangen tijdens de race op de Norisring, omdat dat weekend clasht met de Formule E.

Volgens bronnen van Motorsport.com zal Aberdein waarschijnlijk de overstap naar BMW maken en de stoel van Bruno Spengler overnemen. De Zuid-Afrikaanse coureur lijkt de mogelijkheid te willen aangrijpen om fulltime in het DTM te racen. Doordat WRT Ed Jones en Fabio Scherer voor komend seizoen als nieuwe line-up presenteerde zat een langer verblijf bij zijn oude werkgever er niet in.

De deur naar het fabrieksteam van Audi was ook gesloten voor Aberdein, aangezien het Duitse merk gekozen heeft voor dezelfde line-up als 2019. Naar verluidt had Aberdein zich in eerste instantie gecommitteerd aan een deal met Audi voordat hij met BMW in onderhandeling ging. Audi zal naar verwachting geen juridische stappen tegen de 20-jarige coureur ondernemen, ondanks het feit dat beide partijen in december een contract hebben ondertekend.

Als Aberdein daadwerkelijk tekent bij BMW, is dat slecht nieuws voor Robert Kubica. De voormalig Formule 1-coureur zal dan geen plek meer kunnen krijgen bij een fabrieksteam in de DTM, waar hij zich na zijn F1-avontuur juist op wilde richten. Echter, zoals eerder gemeld door Motorsport.com, kan Kubica dit jaar nog steeds in het kampioenschap meedoen met een klantenteam van BMW, dat door zijn sponsor PKN Orlen wordt gesteund.