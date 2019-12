Kubica: "Voelde me direct thuis in de DTM-wagen van BMW"

Kubica hintte al in de slotfase van het Formule 1-seizoen op een overstap naar de DTM. Hij is van plan om in 2020 een F1-simulatorrol te combineren met een racestoel in de Duitse klasse. BMW gebruikt de test in Jerez als voorbereiding op volgend jaar. Het afgelopen seizoen legde het merk het op alle vlakken af ten opzichte van concurrent Audi.

Ook de line-up van BMW wordt geëvalueerd, waardoor de deur op een kier staat voor Kubica. De 35-jarige Pool reed in de Formule 1 tussen 2006 en 2009 voor BMW Sauber en heeft zodoende een goede band met het merk. "Het is een lang geleden dat ik voor het laatst heb geracet in een wagen met een dak, al is het in de DTM meer alsof je in een F1-bolide met een dak erop rijdt. Zoals elke wagen heeft deze auto unieke eigenschappen en voelt hij anders aan, maar ik voelde me eigenlijk direct al op mijn gemak en heb ervan genoten", vertelt Kubica over zijn DTM-ervaring.

"Ik had al in de openingsrondjes een goed gevoel en dat is altijd goed. Je bent nieuwsgierig naar je eerste indrukken, hoe comfortabel je je voelt en hoe de wagen reageert. Het is natuurlijk compleet anders dan wat ik de afgelopen jaren gewend was, maar ik vind het een productieve dag. Ik heb een mooie kans gekregen om wat meer te leren over de belangrijkste punten in deze voor mij nieuwe klasse."

De test in Jerez was niet het eerste moment dat Kubica kennismaakte met de DTM. Dat gebeurde al in 2013, toen hij in een Mercedes met V8-motor reed. Kubica werd overigens nog gelinkt aan een test voor WRT Audi, maar het privéteam heeft Ed Jones en Fabio Scherer als de coureurs voor volgend jaar aangekondigd.

Met medewerking van Tom Errington