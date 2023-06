Feller wijst rode vlag in kwalificatie aan als sleutel tot succes in race 2 DTM Zandvoort

De kwalificatie voor race 2 van het zonnige raceweekend van de DTM op Zandvoort werd met slechts drie minuten op de klok stilgelegd vanwege een spin voor Clemens Schmid en even later de gestrande Lamborghini van Alessio Deledda. Dat betekende dat er genoeg tijd was voor één laatste getimede ronde en terwijl meerdere coureurs hun tijd niet wisten te verbeteren, slaagde Ricardo Feller daar wel in. Hij zette de snelste rondetijd neer en mocht zodoende van pole-position vertrekken.

Feller wist zijn leiding te behouden en kon meteen een gat slaan. Na de pitstops kwam hij wel even onder meer druk te staan van Thomas Preining in de 'Grello' Porsche Manthey EMA, maar de zege kwam nooit in gevaar voor de Zwitser. "Ik ben superblij dat die rode vlag er kwam in de kwalificatie", lacht Feller, die voor het eerst sinds Imola vorig jaar een race in de DTM wist te winnen. "Dat was voor ons vandaag de sleutel. Van pole wil je natuurlijk de race winnen en het pakte perfect uit."

Net als Maro Engel, die race 1 op zijn naam schreef, bleef ook Feller onbedreigd op weg naar de zege, maar: "Het ziet er makkelijker uit dan het is. Je bent de hele tijd geconcentreerd. Soms ligt er wat grind op de baan, je moet dan voorzichtig zijn. Maar we hadden vandaag alles onder controle. Op een dag als deze moet je dit aangrijpen." Bovendien was het gedurende de race afzien in de cockpit, gezien de buitentemperaturen van bijna 30 graden. "Het was best heet, maar gelukkig kreeg ik genoeg frisse lucht binnen", glimlacht de Zwitser.

Feller begon op gebruikte banden aan de race en wist dat hij daarmee voor een uitdaging stond. Zeker na de pitstopreeks stond de druk er vol op, aangezien Preining tot twee seconden was genaderd. "Met name na de pitstop zat Thomas best dicht achter me. Toen pushten we hard, maar tot het einde van de race hadden we een gelijkwaardig tempo. Ik had niet veel harder gekund", aldus de winnaar van race 2.

Preining kampioenschapsleider, opluchting bij Stolz

Voor Preining had zijn tweede plaats nog wel een zilveren randje: hij gaat nu namelijk namens Manthey EMA aan de leiding in het kampioenschap. Toch had hij ook graag de zege gepakt op Zandvoort. "Natuurlijk had een zege beter geweest, maar we hebben punten gepakt en P2 is een goed resultaat. Zeker op een dag als vandaag en op dit circuit, waarop we het niet verwacht hadden. We waren het hele weekend niet zo snel. Vandaag hadden we veel geluk met de rode vlag. We grepen die kans met beide handen aan en hielden eraan vast tot aan de laatste ronde. We hebben alles opnieuw gemaximaliseerd. Natuurlijk is het fijn om nu aan de leiding te gaan in het kampioenschap, maar het zou nog beter zijn om daar aan het einde van het seizoen nog te staan", aldus de Duitser.

Preining prijst zijn team voor de strategie, die volgens hem zowel vandaag als zaterdag 'spot-on' was. "Ook de pitstop werd perfect uitgevoerd", looft hij zijn monteurs. "Dit bracht ons dichter in de buurt van Ricardo, maar om eerlijk te zijn kwamen we nooit echt in de buurt. De banden werkten snel na de pitstop. Ik kon hem niet bijhalen. Ik pushte zo hard als ik kon, 110 procent tot en met de laatste ronde. Maar ik kon niets doen, hij was gewoon te snel. We zullen proberen om uiteindelijk ook een race te winnen."

Luca Stolz, die aansloot op de derde plek in zijn Mercedes, is tevreden met het resultaat. Zeker na het dramatische weekend op Oschersleben, waar hij in beide races uitviel. "We voelden vanaf de vrijdag al dat we veel beter waren dan op Oschersleben", legt hij uit. "We hadden in feite een nieuwe auto omdat we een kapot chassis hadden opgelopen op Oschersleben. Het is geweldig om op deze manier terug te keren. We zagen gisteren al dat we stappen in de juiste richting zetten. Vandaag hebben we wat zaken gemaximaliseerd. Het is een opluchting om weer op het podium te staan."