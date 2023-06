Met de snelste tijd in de twee vrije trainingen, de eerste kwalificatie én de zege in de eerste race was het na de zaterdag de vraag wie Maro Engel op het circuit van Zandvoort van een tweede pole-position kon afhouden. De omstandigheden voor deze kwalificatie waren met buitentemperaturen van 23 graden en een helderblauwe lucht ideaal. Net als de eerste kwalificatie duurde deze sessie ook twintig minuten, al begon deze nu wel eerder dan op zaterdag met een starttijd van 9.15 uur.

Ook nu bleven meerdere coureurs, waaronder thuisheld Thierry Vermeulen en diens tijdelijke Emil Frey Racing-teamgenoot Albert Costa, lang in de pitstraat wachten om in de laatste minuten vol in de aanval te gaan. Marco Wittmann was een van de coureurs die vooral in het begin van de sessie in het ritme wilde komen en hij opende met een rondetijd van 1.35.347 in zijn BMW M4 GT3 van Project 1. Daarmee kwam de Duitser niet in de buurt van de poletijd van zaterdag, toen de dominante Engel tot 1.32.585. Dennis Olsen was de eerste die een wat competitievere tijd noteerde: 1.33.736. Hij werd echter snel afgetroefd door Porsche Manthey EMA-teamgenoot Thomas Preining, die ruim een tiende van een seconde sneller was en later nog eens twee tienden vond.

Met tien minuten te gaan klonken er al veel meer motorgeluiden op de baan en begon de jacht op de, op het 4,3 kilometer lange circuit, belangrijke pole-position pas echt. In zijn eerste snelle ronde kwam Engel iets meer dan een tiende tekort voor de voorlopige pole, kort gevolgd door Preining, Laurin Heinrich, Olsen en Ayhancan Güven. Die vroege runs bleken met vier minuten te gaan een verstandige zet. Eerst was er namelijk een spin van Clemens Schmid bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht, waarna de Lamborghini van Alessio Deledda in de grindbak stond geparkeerd in de Mastersbocht. Het leidde tot twee lokale gele vlaggen. Maar dat werd uiteindelijk een rode vlag omdat de Lamborghini uit de grindbak geholpen moest worden.

Zodoende stonden er slechts drie minuten op de klok, goed genoeg voor een outlap en één laatste getimede ronde. Het was daarom dringen geblazen in de pitstraat, al besloot voorlopige polesitter Preining dat het wel genoeg was en bleef binnen, net als Güven, Olsen, Mirko Bortolotti en Jusuf Uwega. Er waren in die laatste runs wel enkele verbeteringen op de lijst te zien, maar veel grote sprongen werden er niet gemaakt. Wel was het Ricardo Feller in de ABT Sportline Audi R8 LMS GT3 die mede dankzij een sterke middelsector naar een rondetijd van 1.33.020 vloog. Hij sloeg daarmee een gat van drie tienden naar Preining en maar liefst een halve seconde naar Engel, die de tweede race van het weekend dus van plaats drie moet aanvangen. Patric Niederhauser, Heinrich, Luca Stolz, Wittmann, Güven, Olsen en Kelvin van der Linde completeerden de top-tien. Vermeulen zal race 2, die om 13.30 uur begint en een uur duurt, van plaats 24 aanvangen.

Uitslag kwalificatie 2 DTM Zandvoort