Onder mooie, droge omstandigheden ging het DTM-veld van start op de Norisring voor een uur racen. Jack Aitken begon vanaf pole-position en hield de leidende positie bij de start vast, terwijl daarachter ook Sheldon van der Linde en Mirko Bortolotti moeiteloos hun plekken behielden. Lucas Auer had een minder prettige start, want zijn band raakte lek. De Mercedes-coureur wist daarmee dat het een onmogelijke opgave werd om hoge ogen te gooien. Thierry Vermeulen had ook geen wereldstart. Hij moest wat terrein prijsgeven en lag na de openingsfase op P15.

Vermeulen plaatste nog een aanval op Luca Engstler, maar die kwam hard terug. Maximilian Paul en Ayhancan Güven passeerden hem, waardoor hij terugzakte naar de zeventiende plek. Op dat moment waren Auer en Ben Dörr al afgehaakt: zij gaven op na problemen met de auto's.

Niet veel later kregen de coureurs over de radio door dat er rond de pitstopwindow zware regen werd voorspeld. Donkere wolken pakten zich samen boven de Norisring en het was een kwestie van wanneer en niet of er regen zou gaan vallen. Van der Linde ging ondertussen vol in de aanval bij Aitken, maar kwam er niet langs. Thomas Preining gokte erop dat het droog zou blijven en maakte als eerste van het veld de verplichte stop. Dat ging niet zonder problemen, want de wedstrijdleiding gaf een penalty lap. Het team liet de banden te veel steunen op het asfalt, wat niet mag.

Ondertussen bleef de regen rond het circuit hangen. In het nabijgelegen Neurenberg viel een stevige bui, wat de teams huiverig maakte om een pitstop uit te voeren. Bijna elk team besloot om tot het laatste moment te wachten om zo min mogelijk tijd te verliezen wanneer de regen zou komen. Pas in de laatste minuten werden er pitstops uitgevoerd, terwijl op dat moment net de bui op het parcours arriveerde.

Regen speelt grote rol

Met de pitstops kwam er een ook een nieuwe leider. Van der Linde was net iets eerder dan Aitken naar binnen gegaan en dat leverde hem de koppositie op. Toch was het voor hem verre van zeker of hij de zege zou pakken, aangezien de regen begon te vallen. Er zat zelfs onweer in de lucht, waardoor de beeldverbinding van de Norisring regelmatig wegviel.

Op de natte baan liet Vermeulen mooie dingen zien. De Verstappen.com-coureur klom in de lastige omstandigheden op naar P11. Toen de regen echt begon door te zetten, koos een groot deel van het veld ervoor om nog een keer naar binnen te gaan, om deze keer wets onder de auto te schroeven. René Rast was een van de weinige coureurs die de gok nam om buiten te blijven en kwam zo aan de leiding. Ook Franck Perera waagde die gok en kwam zo tweede te liggen.

Daarachter vond een fraai gevecht voor P3 plaats. Sheldon van der Linde kon op de regenbanden niets uitrichten en verloor binnen anderhalf bocht drie plekken aan drie Lamborghini's. Vooral Luca Engstler profiteerde volop. Ook de Liqui Moly-coureur was namelijk een van de coureurs op de slicks. Zo waren de eerste drie coureurs aan de finish de enigen die op droogweerbanden waren blijven rijden. Vermeulen viel ondertussen helemaal terug in het veld naar P17.

Rast won dus de race dankzij zijn strategische gok, Perera werd naar tweede en Engstler derde. Nicki Thiim pakte op de streep nog de vierde plaats, voor teamgenoot Mirko Bortolotti. Kelvin van der Linde kwam niet echt in het spel voor, maar in de slotfase besliste hij de broederstrijd met Sheldon in zijn voordeel en werd zesde. Maro Engel legde beslag op P8, terwijl Aitken vanaf pole helemaal wegviel naar de negende stek. De top-tien werd gecompleteerd door Maximilian Paul. Vermeulen moest het aan de finish doen met P17.

Zondag om 9.20 uur wordt de kwalificatie voor de tweede race op de Norisring verreden. De race zelf begint om 13.30 uur.

Uitslag race 1 DTM Norisring

