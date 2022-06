Voor de derde ronde van het DTM-kampioenschap van 2022 is de Duitse GT3-klasse dit weekend te gast op Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Na vrije trainingen op vrijdag stond de zaterdagochtend in het teken van de eerste kwalificatie. René Rast pakte daarin zijn eerste pole-position sinds hij begin dit jaar terugkeerde in DTM, voor Audi-merkgenoot Nico Müller, Porsche-rijder Thomas Preining en Clemens Schmid in de Lamborghini.

De rollende start van de 55 minuten durende race verliep probleemloos. In bocht 1 moest Rast weliswaar verdedigen ten opzichte van Müller, maar dat deed de drievoudig DTM-kampioen met verve. Daarachter behield Preining de derde stek, voor Schmidt en de goed gestarte Kelvin van der Linde. Later in de eerste ronde ging het in de achterhoede mis voor Timo Glock. De voormalig F1-coureur staat als gastrijder aan de start in Imola, maar moest zijn auto na één ronde al in de pits parkeren vanwege een kapotte wielophanging, die hij opliep bij een botsing met Mikaël Grenier.

Na de eerste tien minuten opende de pitstopwindow en dat betekende dat coureurs na de zesde ronde hun verplichte stop konden maken. Rast, Preining en Marco Wittmann deden dat dan ook meteen, terwijl Müller, Schmid en Sheldon van der Linde een ronde langer wachtten. Onderling wisselden zij niet van positie, waardoor Rast de virtuele leiding behield, voor Müller, Preining en Schmid. Kelvin van der Linde besloot tot ronde 10 te wachten om zijn pitstop te maken. Hoewel dat niet direct posities winst opleverde, wist de Zuid-Afrikaan een ronde later wel voorbij te gaan aan Schmid voor de virtuele vierde positie.

Enkele coureurs wachtten nog langer met hun eerste pitstop. Onder hen ook Mirko Bortolotti, die na een gridstraf vanaf de zestiende positie moest vertrekken. De Lamborghini-rijder besloot pas in ronde 22 zijn pitstop te maken en dat bleek een gouden greep te zijn. Na zijn pitstop keerde Bortolotti terug op de achtste positie, maar op zijn verse setje banden begon hij daarna aan een indrukwekkende inhaalrace. Via Wittmann, de uitgevallen Ricardo Feller, Schmid en Kelvin van der Linde belandde de Italiaan met nog drie minuten te gaan op de vierde positie, vlak achter Thomas Preining. In de 32e en voorlaatste ronde slaagde Bortolotti erin om de Porsche te passeren op weg naar Piratella en zijn knappe inhaalrace te voltooien met een podiumplek.

Dat gebeurde op zo'n acht seconden achter Rast, die na zijn pitstop onbedreigd naar zijn eerste zege van het DTM-seizoen reed. Vier seconden later kwam Müller als tweede over de finish, terwijl Bortolotti het podium dus completeert. Achter Preining is Kelvin van der Linde als vijfde over de finish gekomen, voor Schmid, Wittmann en kampioenschapsleider Sheldon van der Linde op P8. Dennis Olsen werd negende, terwijl Maro Engel op P10 het laatste puntje pakt.

De DTM-krachtmeting in Imola gaat zondag verder met de tweede kwalificatie, die om 10.05 uur van start gaat.

Uitslag DTM Imola - Race 1

Volgt spoedig.