Red Bull wijst vervanger Cassidy aan voor DTM-ronde Norisring

De 24-jarige Guven komt in het raceweekend van 2 en 3 juli met de #37 Ferrari 488 GT3 Evo in de kleuren van AlphaTauri in actie op de Norisring. De Turk maakt zijn debuut in de klasse. Guven wordt al vele jaren gesteund door Red Bull. De voorbije jaren was hij vooral actief in Porsches. Zo won hij in 2018 en 2019 de Carrera Cup France. Vorig jaar stapte hij over naar de Porsche Supercup in het voorprogramma van de Formule 1. Daarin eindigde hij als derde, achter kampioen Larry ten Voorde en Dylan Pereira.

Voor Cassidy is dit de tweede maal in het seizoen 2022 dat hij een race mist vanwege andere verplichtingen. Tijdens de seizoensopener in Portimao in april werd zijn plekje nog ingevuld door negenvoudig WRC-kampioen Sebastien Loeb. Mogelijk mist de Kiwi later in het jaar ook nog de DTM-ronde op Spa. Datzelfde weekend komt het FIA World Endurance Championship namelijk in actie op de Fuji Speedway. Daarover is echter nog geen bevestiging naar buiten gebracht.

Aankomend weekend staat de derde ronde van het DTM-kampioenschap op het programma. De populaire klasse brengt voor het eerst een bezoek aan het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Voor AF Corse, het team dat de DTM-operatie van Red Bull runt, is het dus een thuisrace. De formatie hoopt daar sterker voor de dag te komen na een moeizame start van het seizoen.