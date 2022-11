Red Bull wil samenwerking met Ferrari in DTM voortzetten in 2023

Na de controversiële seizoensfinale van de DTM in 2021, waarbij Liam Lawson de kans op de titel verloor door een bewuste actie van rivaal Kelvin van der Linde, overwoog Red Bull om de samenwerking met AF Corse Ferrari op te zeggen. Uiteindelijk verscheen de combinatie in 2022 gewoon aan de start met twee bolides, die door Nick Cassidy en Felipe Fraga werden bestuurd. Hoewel de titel dit jaar ver buiten bereik bleef, lijkt er nu - ook na de dood van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz - geen twijfel te bestaan over het voortzetten van het DTM-avontuur.

Uit informatie van onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total blijkt dat Red Bull van plan is om de samenwerking met AF Corse te verlengen en in 2023 opnieuw met twee auto's deel te nemen aan het DTM-seizoen. Dat gaat dan wel gebeuren met een gloednieuwe bolide, want de Ferrari 488 GT3 Evo wordt komend jaar vervangen door de geheel nieuwe Ferrari 296 GT3. Deze auto is ontwikkeld door Oreca en maakt in januari tijdens de 24 uur van Daytona zijn competitieve racedebuut. Red Bull AF Corse gaat twee van deze bolides inzetten, waarbij opnieuw een van de auto's is uitgerust met een Red Bull-livery en de andere opnieuw de AlphaTauri-kleuren krijgt.

Het is nog niet duidelijk welke coureurs in 2023 aan de start van het DTM-seizoen staan namens Red Bull AF Corse. Zoals gezegd waren Cassidy en Fraga afgelopen seizoen de coureurs en beide rijders lijken hun avontuur in de klasse een vervolg te willen geven. De 28-jarige Cassidy werd afgelopen seizoen dertiende in de titelstrijd, ondanks dat hij twee raceweekenden miste wegens verplichtingen in de Formule E. Ook in 2023 rijdt de Nieuw-Zeelander voor Envision in het elektrische kampioenschap, al heeft DTM met de samenstelling van de kalender rekening gehouden met de Formule E. Zodoende zijn er geen clashes en zou Cassidy beide kampioenschappen kunnen rijden. Ook Fraga, die in 2022 in bijna de helft van de races uitviel, wil wel blijven. Zijn situatie is gecompliceerder, doordat hij in 2023 ook in IMSA wil uitkomen. Als hij daar het volledige seizoen wil rijden, dan zijn botsingen met de DTM-kalender niet te voorkomen. Dat lukt nog wel als Fraga besluit om alleen de grote endurance-races van IMSA mee te doen.