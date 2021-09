Voordeel Red Bull-Ferrari in DTM? Abt plaatst vraagtekens bij BoP

Gevraagd wat de belangrijkste les van zijn eerste jaar in de DTM is, liet Alexander Albon aan deze site weten: "Vooral het begrijpen van de politiek in deze sport. De balance of performance is nogal een groot ding hier." Om de verschillende merken een beetje gelijkwaardig te krijgen en het kampioenschap spannend te houden, hanteert de DTM voor ieder weekend een andere BoP en krijgt de winnaar van de vorige race 25 kilo extra strafgewicht mee. Het is in iedere klasse voer voor een politieke strijd en dat blijkt in de DTM niet anders.

Onvrede bij Audi over BoP Red Bull-Ferrari in Assen

Zo is men bij Abt Audi, vorig jaar nog met Robin Frijns en Nico Müller, van mening dat de Red Bull-Ferrari's van AF Corse in de voorbije weekenden zijn bevoordeeld. "Als je heel eerlijk en open bent, dan heeft iedereen gezien wat er zaterdag in de kwalificatie gebeurde. Met pole op zak nog twee paarse sectoren rijden en dan snel naar binnen duiken. Alle merken zijn redelijk gelijkgetrokken, op eentje na", laat teambaas Thomas Biermaier aan Motorsport.com Nederland weten. Hij duidt daarmee op de Red Bull-Ferrari's en meer specifiek op Lawson die zijn snelste kwalificatieronde afbrak. Gevraagd of de Audi-man daadwerkelijk naar de nieuwe kampioenschapsleider wijst, luidt het antwoord: "Heb jij het anders gezien dan? We hebben het toch allemaal kunnen zien?"

Audi-coureur Kelvin van der Linde is een vergelijkbare mening toegedaan. De Zuid-Afrikaan kwam als kampioenschapsleider naar Assen, maar heeft de koppositie na twee pechdagen moeten afstaan aan Lawson. Ook hij plaatst vraagtekens bij de BoP van Red Bull-Ferrari. "Ze hebben een race op de Nürburgring gewonnen [Albon] en beide races op de Red Bull Ring [Lawson]. Hier eindigen ze weer beide races op het podium, dus het is duidelijk dat ze erg sterk zijn. Als je naar de punten kijkt die ze in de voorbije raceweekenden hebben gescoord, dan is het een immens verschil met de rest", vertelt hij Motorsport.com Nederland. "Eigenlijk zouden jullie dat in een volgend artikel eens moeten doen, op een rijtje zetten hoeveel ze hebben gescoord. Dat is een interessante statistiek, al hoop ik dat we nog terug kunnen vechten."

Berger en Lawson zien niets verkeerds: "Typisch dat ze nu klagen"

De statistiek waar Van der Linde om vraagt, toont inderdaad een behoorlijk verschil. Ze heeft AF Corse in de voorbije drie raceweekenden - Nürburgring, Red Bull Ring en Assen - maar liefst 145 punten binnengehaald in de DTM. De klagende Abt-formatie van Audi heeft daar 74 punten tegenover kunnen zetten. Het heeft natuurlijk gevolgen gekregen voor het kampioenschap, al is dat volgens Lawson niet zomaar aan de BoP toe te schrijven. "Het verbaast me niks dat die Audi-mannen dit nu zeggen. Maar je moet niet vergeten dat zij de eerste vier raceweekenden belachelijk snel zijn geweest. Ze hebben daar volop gebruik van gemaakt door een gat te slaan in het kampioenschap. Nu slaan wij toe op banen die goed bij onze auto passen en dan is het typisch dat ze klagen... In mijn optiek is het zeker niet oneerlijk."

Die laatste woorden spreekt ook DTM-baas Gerhard Berger uit. "Ik vind de kritiek onterecht, al moet ik daar wel meteen bij zeggen dat je het nooit perfect kunt krijgen voor iedereen. Bij de eerste race in Monza was de situatie niet top voor Audi, maar in de races daarna hebben zij juist een hele gunstige BoP gehad. Zo varieert het altijd een beetje met dit systeem. Maar goed, de kritiek lijkt me niet terecht. Als je hier in Assen eens kijkt, dan zie je dat er tien auto's binnen vier tienden stonden met daarbij alle merken. Dat zie je volgens mij nergens anders. In dat opzicht kun je niet zeggen dat de BoP niet goed functioneert, dat klopt gewoon niet."

