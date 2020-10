Rast wint eerste race Zolder, Frijns mee naar het podium op P2

De overwinning van Rast was al weer zijn derde op rij. Vorig weekend won hij ook al twee keer in Zolder en ook vandaag stond er geen maat op de Audi-coureur. Rast is met nog drie races te gaan de nieuwe leider in het klassement, gevolgd door Frijns op P2. De twee profiteerden optimaal van een off-day van Nico Müller die een slechte kwalificatie kende en vanaf de achtste plaats moest vertrekken. De Zwitser kwam meteen vast te zitten in het gedrang en kreeg ook nog eens een tik van Harrison Newey, gevolgd door een touche met Timo Glock. De dubbele carambole wierp Müller ver terug en er moest zelfs een safety car aan te pas komen om de brokstukken van zijn Audi veilig op te ruimen.

Omdat dit al in de openingsfase plaatsvond mochten er echter nog geen pitstops worden gemaakt. Direct na het openen van de pitstraat – na ronde vijf – dook Müller naar binnen om met een alternatieve strategie nog iets van zijn dag te maken. Dat lukte uiteindelijk deels, de 28-jarige coureur werd uiteindelijk zesde.

Daarmee verloor hij wel kostbare punten – en dus twee plekken – op titelbelagers Rast en Frijns. De Nederlander was als derde gestart, maar had geen kind aan Habsburg die voor hem was vertrokken. Op het einde drong Frijns nog even aan bij Rast, maar tot een overwinning kwam het niet.

Zondag volgt op Zolder de tweede en laatste race van dit weekend. Een week later volgt de spannende ontknoping van het seizoen met een dubbele ontmoeting op Hockenheim.

Uitslag DTM Race 1 - Zolder II