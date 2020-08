Rast raakt DTM-zege in Spa kwijt na onheus gebruik push-to-pass

Eerder deze week werd al duidelijk dat Rast, die twee weken geleden zegevierde tijdens de tweede race bij terugkeer van de DTM in Spa, op het matje moest verschijnen bij de stewards vanwege onjuist gebruik van de push-to-pass. Na een hoorzitting met de coureur en zijn team bevestigen de stewards dat de coureur een tijdstraf heeft gekregen van tien seconden. Hij is daardoor zijn overwinning kwijtgeraakt, maar is nog wel als derde geklasseerd.

In een verklaring laat de DTM weten: “De Deutscher Motor Sport Bund (DMSB), de autoriteit die controleert of de reglementen opgevolgd worden, constateerde na een hoorzitting op vrijdag 14 augustus dat Rast het push-to-pass systeem tweemaal heeft geactiveerd tijdens de race van zondag op Spa. Hij deed dat terwijl hij aan de leiding reed. Volgens het reglement is dit niet toegestaan. Na afloop van de race werd de data geverifieerd en kwam de overtreding aan het licht. Rast heeft als gevolg daarvan een tijdstraf van tien seconden gekregen, het is de vervanging van de gebruikelijke pitstopstraf.”

Audi Sport Team Rosberg heeft laten weten niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards. Nico Müller – die op zaterdag de eerste DTM-race op Spa won – heeft als gevolg daarvan ook de tweede wedstrijd gewonnen. Hij gaat aan de leiding in het kampioenschap. Robin Frijns is dankzij de straf van Rast opgeklommen naar de tweede plaats.

De DTM komt dit weekend weer in actie. Op de Lausitzring worden zaterdag en zondag twee races gereden.