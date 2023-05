Eind vorig jaar werd bekendgemaakt dat voormalig DTM-eigenaar Gerhard Berger de DTM-klasse had verkocht aan de ADAC. Ook werd meteen duidelijk dat er in 2023 gewoon geracet zou worden onder de bekende naam. De seizoensopener op Oschersleben, die volgend weekend plaatsvindt, is het eerste DTM-event georganiseerd door de ADAC. Later dit jaar voegt de DTM zich ook bij vier andere grote kampioenschappen, waaronder de GT Masters.

Ralf Schumacher, die tussen 2008 en 2012 met Mercedes in de Duitse serie reed, heeft er alle vertrouwen in dat de DTM doorgroeit nu het in handen is van de ADAC. "Het kan, omdat het nu veel professioneler wordt aangepakt, alleen maar beter worden", zegt de voormalig Formule 1-coureur tegen het Duitse ran.de. "Dat was niet zo. Misschien hadden we er meer op moeten vertrouwen dat Gerhard Berger het beter zou doen, maar dat deed hij niet. Het afscheid was ook ongelukkig, daarom kan het nu alleen maar beter worden. De DTM is zo'n ongelooflijk belangrijk merk voor de Duitse autosport, met name door de mooie tijden die de klasse beleefd heeft, maar ook omdat het als platform heeft gediend voor enkele huidige F1-coureurs. Daarom is het fijn dat de klasse nu in rustiger vaarwater zit en professioneel wordt aangepakt. Daarnaast heeft het een goede en vooral ook financieel gezonde toekomst, althans vanuit het oogpunt van de organisator."

De oud-coureur van Jordan, Williams en Toyota leverde in het verleden al kritiek op Berger en was ook niet al te blij toen zoon David Schumacher vorig jaar een gridstraf van twaalf plaatsen kreeg na het overschrijden van track limits in Spa. De oom van Mick Schumacher gelooft dat ook de stewards beter worden, nu Sven Stoppe terugkeert als wedstrijdleider en Scot Elkins juist vertrekt. "Ik verwacht continuïteit en een professionele afhandeling van straffen", vervolgt Schumacher. "In dat opzicht hebben we een zeer goede en competente man als racedirecteur. Gerhard praatte zich er altijd een beetje uit en zei dat hij niets met de regels te maken had. Hij maakte het makkelijk voor zichzelf. Dat kan nu anders worden."

Berger werd in 2021 de enige eigenaar van de DTM na de teloorgang van het Class 1-tijdperk, waarbij Audi en BMW hun aandelen aan ITR afstonden. De Oostenrijker veranderde de klasse in een GT3-serie en trok grote merken en Red Bull aan. Na twee volledige seizoenen moest hij de serie van de hand doen aan de ADAC, hoewel hij volhield dat het ITR wel geld had om de klasse in zijn huidige vorm door te zetten.