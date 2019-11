R-Motorsport Aston Martin en HWA beëindigen samenwerking

R-Motorsport beleefde met de Aston Martin Vantage een lastig begin in de DTM. De wagens kampten met veel betrouwbaarheidsproblemen en beschikten niet over genoeg vermogen om competitief voor de dag te komen. Na een test op Misano ging het tijdelijk beter, maar de mankementen keerden tijdens de seizoensfinale in Hockenheim weer terug. Er werd gespeculeerd dat R-Motorsport toen andere opties begon te overwegen, maar teambaas Florian Kamelger benadrukte dat hij er vertrouwen in had dat HWA het tij kon keren.

Inmiddels heeft Motorsport.com vernomen dat R-Motorsport al werkt aan een deal met een alternatieve motorleverancier, ondanks dat HWA aanbood in 2020 verder te gaan. "Het is erg spijtig dat we er niet in zijn geslaagd om consensus te bereiken over een verdere samenwerking met HWA AG in de DTM, waardoor de enige optie voor ons is om deze samenwerking te beëindigen en ons te richten op de toekomst. Ondanks dat zijn we echter nog steeds van plan om onze deelname aan de DTM voort te zetten en zullen we ons in 2020 met Aston Martin heroriënteren", aldus Kamelger.

Aston Martin-baas Andy Palmer vertelde aan Motorsport.com op de Nürburgring dat de fabrikant het DTM-project voortdurend zal blijven evalueren. Aan de gecombineerde race van de DTM en Super GT op Fuji volgende maand zal het team niet deelnemen zodat het zich kan concentreren op de ontwikkeling van de wagens voor 2020.

