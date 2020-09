Preview: Vijf dingen om naar uit te kijken tijdens DTM Assen

Eindelijk weer strijd tussen Audi en BMW

Sinds de herstart van het DTM-seizoen haalde Audi ongekend hard uit richting BMW. Het merk uit Ingolstadt tekende voor vijf achtereenvolgende overwinningen in de eerste drie raceweekenden van het jaar. Maar op de Lausitzring deed BMW iets terug. Lucas Auer won de tweede race namens BMW en daarmee lijkt het merk zich toch enigszins hersteld te hebben. Vraag is of BMW dat dit jaar een vervolg kan geven op het TT Circuit, waar het een jaar geleden nog een overwinning pakte met Marco Wittmann. De BMW-kopman deed een dag later tijdens de tweede race op de Drentse hei ook mee om de zege, maar moest het grootste beker destijds laten aan Audi-coureur Mike Rockenfeller.

Een comeback van BMW zou voor de spanning in het kampioenschap zeer welkom zijn. Audi heeft – in het laatste jaar dat het actief is in de toerwagenklasse – een uitstekende uitgangspositie om het kampioenschap te domineren: het staat met drie coureurs aan de leiding. Nico Müller is voorlopig de meest succesvolle rijder met drie overwinningen, maar ook regerend kampioen René Rast blijft altijd een gevaarlijke klant. Daarachter op de derde plaats onze Nederlandse trots: Robin Frijns.

Frijns heeft uitstekende kans op succes in eigen land

Over Frijns gesproken, hij is de man in vorm in 2020. Na het afsluiten van het Formule E-seizoen gooide de Limburger het roer om en begon hij sterk in de DTM. In de eerste zes races van het seizoen scoorde hij vier keer pole-position en stond hij ook vier keer op het podium. Maar die ene zege ontbreekt nog. In Assen komt er een grote kans voor Frijns, die zijn sterke kwalificaties om moet zetten in een overwinning als hij zijn merkgenoten Müller en Rast nog van de titel af wil houden. Zelf heeft hij er alvast vertrouwen in. "Nu komen er banen aan die mij qua racepace beter moeten liggen, waaronder Assen”, reageerde hij eerder deze week tijdens een persconferentie in aanloop naar DTM Assen. “Dat is een 'high-speed circuit' met veel snelle bochten. Ik hoop dat we de problemen van de voorbije weken hebben opgelost en dat de racepace iets beter is. En als we vooraan kunnen beginnen dan maken we ook best een aardige kans om die eerste overwinning te pakken, zeker in Assen waar inhalen best moeilijk is."

DTM-races staan dit seizoen bol van spektakel

Hoewel de DTM op organisatorisch vlak in diepe misère zit met het aanstaande vertrek van Audi en nog geen doorbraak in de komst van GT3 Plus, is het op sportief vlak voorlopig smullen. De races zijn – ondanks de dominantie van Audi – vaak behoorlijk onvoorspelbaar. Waar de Formule 1-races de recente weken niet heel verheffend zijn, staan de races in de DTM bol van spektakel. Dit heeft te maken met de aangepaste aerodynamica waardoor wagens elkaar makkelijker kunnen volgen, maar ook vanwege de onvoorspelbare mate van bandenslijtage van het Hankook-rubber. In Spa verloor Frijns zodoende de koppositie nog aan merkgenoot Rast, op de Lausitzring vocht hij een schitterend duel uit met diezelfde Rast. De Maastrichtenaar weet dat het kwartje zijn kant op kan vallen.

Unicum in coronatijd: Eerste grote autosportevenement met fans

De grote publieksevenementen hebben nog altijd flink last van de nasleep van het coronavirus en dat is in de auto- en motorsport niet anders. Waar het TT Circuit Assen genoodzaakt was om de races in de MotoGP en WK Superbikes op te schorten tot 2021, heeft de promotor van de DTM-races bijzonder hard gewerkt om het kampioenschap naar Nederland te krijgen én ervoor te zorgen dat publiek welkom is. Dat is gelukt. Tijdens de racedagen worden zo’n 10.000 toeschouwers welkom geheten op het circuit, zij krijgen allemaal een vaste plek op de uitgestrekte tribunes langs het circuit. De taluds blijven derhalve gesloten. Het TT Circuit is bovendien een geliefde locatie bij de coureurs, al is het pas de tweede keer dat het kampioenschap in Assen komt. DTM-voorzitter Gerhard Berger zei vorig jaar in gesprek met deze site ‘niet te snappen waarom F1 niet naar Assen komt’ en coureurs waren te spreken over het niveau van de accommodatie en de uitdaging die het circuit biedt.

Uit de oude doos, terug op het circuit: Tourenwagen Classics

Je kunt er moeilijk omheen. In de huidige vorm heeft de DTM haar langste tijd wel gehad. Audi vertrekt na dit seizoen waardoor het Class One-concept alleen nog rust op de schouders van BMW, maar ook de fabrikant uit Beieren heeft weinig trek in een langer verblijf in de klasse. Gelukkig doet de DTM een beroep op haar roemruchte verleden, de Tourenwagen Classics. Oude tijden herleven met de terugkeer van wagens uit de jaren ’80 en ’90. Mercedes en Opel zijn in officieel verband al enige tijd vertrokken uit de klasse, maar de klassiekers zijn nog wel te zien. Deze klasse komt dit weekend eveneens in actie op het TT Circuit. Daarnaast staan aan de start: Belcar Endurance Champiosnhip, Supercar Challenge en de Mazda MX-5 Cup.