Hoe staat het met het potentiële DTM-zitje van Kubica?

Tijdens de Young Driver Test op het circuit van Jerez kwam Kubica in actie met een DTM-wagen van BMW. Na een teleurstellend seizoen bij Williams F1 moest de coureur zich richten op een nieuw avontuur en de Duitse toerwagenklasse leek uitkomst te bieden. Alles leek te wijzen op een zitje bij BMW en er is ook daadwerkelijk nog een zesde plek vrij bij het fabrieksteam, maar het is behoorlijk stil geworden sinds de coureur als reserve werd aangekondigd bij Alfa Romeo.

Motorsport.com heeft vernomen dat Alfa Romeo er geen problemen mee heeft dat Kubica actief is als reserve en daarnaast racet in de DTM. “Racen is voor mij altijd een prioriteit geweest”, zei Kubica recent bij het Poolse TVP Sport. “Dat is ook nog altijd mijn doel. Nu is mijn situatie veranderd en moet ik wellicht twee programma’s combineren. Dat is niet eenvoudig, zeker niet in combinatie met andere verplichtingen. Die plichtplegingen komen niet alleen vanuit mijzelf.”

Daarnaast speelt de onzekerheid over de DTM ook nog een rol. Mocht R-Motorsport, dat de wagens van Aston Martin runt, wegvallen uit de klasse neemt het belang in een klantenteam van BMW verder toe. Tot nu toe heeft alleen Audi eigen klantenteams in de DTM en is men in München terughoudend. Met de financiële ondersteuning voor Kubica is het wel mogelijk dat een dergelijk klantenteam op poten gezet wordt. In die opzet zou Kubica een ‘eigen team’ gaan runnen met een BMW M4.

De overlappende kalenders van de Formule 1 en DTM kunnen daarbij nog wel een probleem vormen voor Kubica. Drie weekenden, waaronder die in Monza en Assen, vallen tegelijk met een F1-weekend. “Ik ben praktisch bij iedere race”, zei Kubica over zijn werkzaamheden in F1. “Als een rijder uitvalt moet ik hem vervangen.”

Met medewerking van Sven Haidinger