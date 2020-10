Eerste pole-position voor Habsburg, Frijns kwalificeert op P3

De pole is de eerste voor Habsburg in de DTM. De Audi-coureur zat er gisteren in de eerste race van het weekend ook al goed bij, maar was vanochtend iedereen te snel af met een 1.18.879, een fractie sneller dan Rast en Frijns.

Rast leek even op weg naar de snelste tijd, maar had bij zijn eerste poging de chicane afgesneden en een paaltje geraakt en dus werd hem die tijd afgenomen. Tegen het einde wist hij er nog een tweede tijd uit te persen, terwijl Frijns dus keurig naar een derde plaats stuurde.

Zijn teamcollega en concurrent in de titelstrijd Nico Müller had wederom een mindere dag. Gisteren vertrok de Zwitser vanaf P8, vandaag ‘verbeterde’ hij zich naar een vijfde plaats, maar hij zal dus weer een inhaalrace moeten rijden.

De DTM-race op Zolder begint zondagmiddag om 13.30 uur

Uitslag kwalificatie DTM Race 2 - Zolder II